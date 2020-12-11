黎智英被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」　明日提堂

警方指，壹傳媒集團創辦人黎智英被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件將於明日（12日）早上11時，於西九龍裁判法院提堂。 今年8月10日，警方國安處人員拘捕黎智英、其兩名兒子，以及4名壹傳媒集團高層，並指控他們涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力」、「危害國家安全」、「串謀欺詐」及「煽動」等罪行。直至12月2日，黎智英被正式落案控告詐騙罪，案件於翌日（3日）提堂，法官拒絕讓黎智英保釋，黎現正在荔枝角收押所還押。

今年8月黎智英、兩名兒子 及4名壹傳媒集團高層被捕

今年8月10日，警方國安處人員拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層。當時黎智英涉嫌違反《國安法》被捕一案，被捕10人陸續獲准保釋。扣查期間，黎智英先後被押至壹傳媒大樓、西貢遊艇會及西九警察總部。逾40小時後，踏入8月12日午夜，他准以合共50萬元保釋。

被落案控告詐騙罪 法官拒讓黎保釋

至今年12月2日，黎智英被落案控告詐騙罪，至（3日）他由囚車押送至荔枝角羈押所。當時，73歲的黎智英昨被控一項欺詐罪，與兩名公司高層在西九龍法院提堂，案件更安排在獲委任處理國安法的總裁判官蘇惠德負責處理。控方指黎過往外遊記錄頻繁，現於區院涉4宗案件，在台灣亦有生意，認為黎有潛逃風險。蘇官最終拒讓黎保釋，另兩被告則獲准。

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一文看清，黎智英等被捕人士罪名﹕

● 壹傳媒集團創辦人黎智英﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀欺詐、煽動

● 黎智英次子黎耀恩﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全

● 壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀欺詐

● 黎智英長子黎見恩﹕串謀欺詐

● 壹傳媒行政總裁張劍虹﹕串謀欺詐

● 壹傳媒行政總監黃偉強﹕串謀欺詐

● 壹傳媒動畫總經理吳達光﹕串謀欺詐

● 前眾志成員周庭﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全

● 民間組織「香港故事」成員李宇軒﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全

● 前學民思潮成員李宗澤﹕勾結外國或者境外勢力危害國家安全