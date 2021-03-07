24小時內兩宗奪命火｜橫頭磡嘉強苑女子伏屍單位　百名住戶疏散

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-03-07 09:28

繼油麻地寶祥大廈板間房火警，24小時內橫頭磡發生致命火警。今日（7日）凌晨3時許，消防接獲多人報告指，嘉強苑嘉盈閣一單位起火，單位有大量濃煙冒出。消防接報到場，迅速將火救熄。其間，在單位發現一名60多歲女子現場證實死亡，另外一名80多歲女子腰痛不適送院，約100名住戶自行疏散到安全位置。消防現正在現場調查。

約100名居民自行疏散到安全位置。（陳永武攝）

現場為橫頭磡嘉強苑嘉盈閣。事發於今日（7日）凌晨3時許，9樓一單位突然起火，大量燶煙由單位冒出，大批住客由睡夢中驚醒，立即報警逃生。有居民帶同2隻寵物貓逃到地面安全位置。

消防接報到場，動用1喉1煙帽隊灌救，迅速將火救熄，其後在單位內發現1具女屍。起火位置為睡房位置，暫未知起火原因，消防正在現場調查。單位内另外1名年邁女子因腰痛不適，送往伊利沙伯醫院治理。現場消息指，涉事單位共住4人，還包括八十多歲男戶主及一名外傭，一度吸入濃煙無大礙。

涉事單位一名印傭疏散到安全位置。（陳永武攝）

起火單位冒出大量燶煙。（讀者提供）

橫頭磡嘉強苑發生致命火警，事件中1死1傷。（陳永武攝）

日內第二宗奪命火 油麻地板間房單位疑有人縱火釀1死13傷

事件為日內發生的第二宗奪命火。昨（6日）清晨5時許，油麻地寶祥大廈一板間房單位發生火警，釀1死13傷，警方列作縱火案處理。54歲姓梁男死者為其中一名租客，他被發現倒斃在其中一間板間房的門前。