元朗狗BB慘中「食人花」被夾腳　野豬關注組巡查驚見巨型捕獸籠

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-03-09 00:01

繼元朗長莆村1月驚見大如車斗的捕獸籠後，香港野豬關注組上周六（6日）再發現元朗一村落有人設置巨型捕獸籠。香港野豬關注組幹事Roni表示，有市民早前舉報，指村民飼養的唐狗BB誤中俗稱「食人花」的捕獸器，慘被夾腳。他們入村調查及搜山後發現一個以鐵通焊製的1.5米方型捕獸籠，後方亦有5個小型捕獸籠，相信是用作捕捉野豬、貓狗及其他野生動物之用。捕獸籠已由愛協及漁護署人員清拆，惟至今仍未知是何人設置捕獸器，Roni呼籲知情人士提供資料。

Roni透露，早前接獲市民舉報，指於元朗西鐵站附近一村落有人公然設置捕獸器，有村民飼養的唐狗BB亦被「食人花」夾腳受傷，現時走路一拐一拐，已送往獸醫治理，暫未知會否影響牠日後行動能力。

香港野豬關注組遂於上周六入村調查及搜山，在一所墓場附近發現一個約 1.5 米 長x 1.5 米闊 x 1.5 米高的鐵通焊製的捕獸籠，籠的入口處以泥土及野草覆蓋，假扮成草地以欺瞞野生動物，籠內則有蕃薯及菠蘿等食物作利誘，任何野生動物包括野豬、貓狗走入籠內，會即時中陷阱被困其中。而巨籠後方亦有5個相信是自製的小鐵籠，全部藏有機關及食物，疑用作捕捉箭豬及蛇的小型動物。他指設置陷阱的人士手法熟練，相信是有經驗人士。

他又指，由於發現該陷阱時已是黃昏，為免再有動物遇害，他們先行移除誘餌及部分機關裝置，並通知愛協跟進。愛協亦於當日晚上7時許摸黑前往上址，剪掉籠的鐵枝；翌日早上，漁護署亦派將陷阱殘骸移走。

Roni續指，至今仍未知道設置捕獸籠人士的身份，擔心他會繼續設置陷阱捕獵野生動物，希望市民提供資料，避免再有動物遇害。