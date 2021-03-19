12港人潛逃｜消息：李宇軒等8人下周一出獄　即日分批遣返香港

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-19 20:30

12名港人於去年8月23日涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，其後被扣押於深圳鹽田看守所。其中8人李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，去年12月底被判偷越邊境罪罪成判囚7個月。消息指，上述8人下周一（22日）將刑滿出獄，屆時8人將會即日分批遣返香港，據悉香港警方已接獲內地當局通知並作準備。 另外兩名被告喬映瑜及鄧棨然因組織偷渡罪成，被判監2及3年，而兩名未成年的被告廖子文及黃臨福，因自願認罪而不作起訴，去年底已被遣返香港。

消息指，「12港人案」除鄧棨然及喬映瑜外，其餘8人下周一（22日）將刑滿出獄，屆時8人將會即時分批被遣返香港。據了解，深圳警方會在深圳灣口岸將8人移交香港警方，警方則會安排車輛，將8人先押往天水圍警署「落簿」，預計抵達警署後，會讓他們致電通知家人，其後8人會被押往各自所屬案件的警署扣押，程序與去年底移交另外兩被告廖子文及黃臨福大致相同。據悉香港警方已接獲內地當局正式通知，並就接收事宜作準備，另外因疫情關係，據悉內地當局建議當日將8人分批遣返。

消息又指，李宇軒於香港涉嫌勾結外國勢力被捕一案，當時警方仍未落案，惟警方現時已掌握足夠證據，預計於李宇軒被遣返香港後隨即會落案作檢控。

消息指，警方於李宇軒被遣返香港後隨即會落案作檢控。（資料圖片）

其實「12港人」中李子賢的母親於1月31日曾透過facebook「12港人關注組」專頁發文講述探監經過，指兒子將於3月22日刑滿，又形容會面過程「同平常同佢傾計一樣」，兒子「充滿正能量」。早前被遣返的廖子文涉嫌於2019年9月管有汽油彈材料，案件於本月2日在區域法院提堂。當時控方律師在庭上透露同案的鄭子豪「有機會短時間內返港」，料可一併審訊。法官遂將案件押後至3月30日再訊。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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8人回港後除面對原有罪責 料被加控「不依期歸柙罪」

由於「12港人」在港均有案在身，而且棄保潛逃及違反保釋條件，所以返港後除要面對原有的刑責外，極大機會被加控其他罪名。早前被遣返的廖子文及黃臨福已被加控「不依期歸柙罪」。根據香港法例第221章 《刑事訴訟程序條例》9L條「沒有按照法庭的指定歸押」， 一經定罪，可判處任何款額的罰款及監禁12個月。

12港人乘快艇赴台 遭廣東海警截獲 判囚7個月至3年

12名港人於2020年8月底由西貢布袋澳乘快艇出發，涉嫌離境前往台灣，惟快艇駛至中國水域時被廣東海警截獲。深圳鹽田人民法院於2020年12月30日就「12港人案」作出判決，涉「組織他人偷越邊境罪」的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；李宇軒等8人「偷越邊境罪」罪成，被判有期徒刑7個月。至於廖子文及黃臨福兩名未成年港人，因自願認罪而不獲起訴，兩人於同日上午11時由深圳警方移交香港警方。

12港青偷渡台灣路線曝光。（香港01製圖）

警國安處及O記拘捕至少20人 涉助「12港人」潛逃

「12港人案」引起全港關注多個月，案件亦有餘波。警方O記及國安處人員於去年10月及今年1月先後拘捕至少20名男女，指控他們協助罪犯潛逃，角色分別為船主、中間人及「金主」，涉嫌提供資金、偷渡前住宿、碼頭接送及安排抵台生活。被捕人士包括壹傳媒創辦人黎智英、社民連梁國雄（長毛）的前議員助理唐婉清、九龍城區議員、律師黃國桐、學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊，以及本民前成員鍾雪瑩。