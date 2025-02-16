海洋公園大熊貓｜成都人特來港看熊貓　市民直言$1500貴賓團不值

海洋公園一對港產大熊貓「家姐」和「細佬」今日（16日）正式與公眾見面。清晨已有大批市民戴上大熊貓公仔、頭飾排隊看龍鳳胎BB。專程從成都來港的秋先生表示，熊貓們都非常可愛，希望牠們「在香港、在大家的愛當中茁壯成長，變成所有人都喜歡，甚至是整個香港的super star（巨星）！」多名市民直言1500元的貴賓團不值，認為目前流水式觀賞已有機會近距離拍攝大熊貓，貴賓團只是「睇多半個鐘」，不如買年票多次入場觀察龍鳳胎BB成長。



秋先生祝願「家姐」和「細佬」平平安安、順順利利，「在香港、在大家的愛當中茁壯成長，變成所有人都喜歡，甚至是整個香港的super star！」（鄭嘉惠攝）

特地從成都來港探望大熊貓的秋先生表示，本身是大熊貓愛好者，因此第一天就來港見「家姐」和「細佬」，充滿儀式感。看完大熊貓秋先生覺得很激動，他指雖然分辨不清兩隻大熊貓，因為有一隻熊貓背對着他，而另一隻熊貓則坐在搖籃上「賣萌」，更看到其中一隻熊貓啃腳的動作，直言牠們都非常可愛，又指按照熊貓的習性，接近中午是他們的睡覺時間，不過牠們仍在「營業」。被問到每次入場僅可參觀5分鐘，時間是否足夠？秋先生表示，對他個人而言不夠看，但考慮到這麽多人來看，每次給5分鐘還是很不錯。他指，園內比較寬敞，笑言「按照香港的居住面積來説，大熊貓應該過上的是豪宅的日子！」秋先生今日除探望大熊貓龍鳳胎BB外，稍後亦會探望「安安」、「可可」。

秋先生亦祝願「家姐」和「細佬」平平安安、順順利利，「在香港、在大家的愛當中茁壯成長，變成所有人都喜歡，甚至是整個香港的super star（巨星）！」其後他又向記者展示其小紅書賬號，賬號記錄了成都熊貓「和花」及「和葉」的日常影片。

秋先生向記者展示其小紅書賬號，賬號記錄了成都熊貓「和花」及「和葉」的日常影片。（鄭嘉惠攝）

葉小姐表示，兩隻大熊貓猶如糯米糍，牠們的身形比想像中大，最初以為僅比「手掌再大少少」。笑指「家姐」比「細佬」活躍，形容「家姐」有大家姐款。至於5分鐘的參觀時間，葉小姐表示滿意，但指非本地入園參觀的人士「唔係好識排隊」，希望員工能夠幫助協調，又指1500元的貴賓團不值，5分鐘參觀已經看得很清楚，「不如500元影一張相」。被問到會否支持香港參考其他地方安排近距離接觸大熊貓，葉小姐認為今日情況稍微混亂，員工的訓練未能完全適應，加上「家姐」和「細佬」年紀較小，應保護他們，未來才安排近距離接觸較好。對於海洋公園周邊產品方面，葉小姐認為公仔可以，其他產品則有待改善，又認為價格可再下調，推動經濟。

葉小姐（左）表示，兩隻大熊貓猶如糯米糍，牠們的身形比想像中大，最初以為僅比「手掌再大少少」。（鄭嘉惠攝）

海洋公園成人年票1380元，多名本身有年票的市民對1500元大熊貓雙胞胎有所保留。今日到訪的葉小姐對於5分鐘參觀時間表示滿足，但認為可以將時間增加至10分鐘。園內設人流管制，參觀者能夠行到玻璃前面，在最近的位置影熊貓。至於1500元的貴賓團，她認為1500元已足夠買到一張年票，而且貴賓團只是「睇多半個鐘...唔係好值得」，不如利用年票多來幾次。

張小姐則表示，目前對1500元的貴賓團尚在觀察階段，視乎實際操作流程如何再參與，之前亦有參加海洋公園推出的製作大熊貓食物活動，價錢同為千多元。

葉小姐表示，對於5分鐘參觀時間表示滿足，但認為可以將時間增加至10分鐘。（鄭嘉惠攝）

張小姐表示，目前對1500元的貴賓團尚在觀察階段，視乎實際操作流程如何再參與。（鄭嘉惠攝）

海洋公園大熊貓雙胞胎首日與公眾會面



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