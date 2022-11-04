無人機偷拍｜航拍機禁飛區地圖+常見FAQ！亂玩無人機隨時監禁2年

警方10月9日接獲一名市民報案，指同日下午在金鐘法院道拾獲一架已撞毀的無人機，經調查後發現小型無人機內儲存超過20條不雅影片，主要針對住宅或酒店人士拍攝，今日（4日）在黃大仙一住所單位內拘捕26歲姓吳本地男子，是次為警方首次就有人利用無人機進行窺淫有關罪行作出拘捕，無人機的安全問題也再惹起關注。其實香港被列入小型無人機禁飛區主要在維港兩岸、機場以及多個紀律部隊的辦公地點等，一不小心闖入禁飛區隨時觸犯法例。



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香港特別行政區政府民航處《小型無人機令》（香港法例第448G章）已於2022年6月1日起生效，對市民使用包括航拍機在內的無人機、以及模型飛機的飛行作出詳細規管，保障航空安全與公眾安全，有關小型無人機令的罪行，一經定罪，可以被判處監禁2年及罰款10萬元。

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另外民航處也推出「eSUA一站通」平台，讓市民閱覽無人機飛行圖，查看最新的限制飛行區，以及獲取最新的安全資訊。參考網站公佈的限制飛行區範圍，多個紀律部隊的辦公地點納入航拍機「禁飛區」，例如警署、新屋嶺扣留中心等。此外，警官會所、警察體育遊樂會等同樣禁飛。禮賓府、中聯辦、國安公署辦公室亦上榜。

另外，航拍機禁飛地區也包括不少郊遊勝地，大帽山、大東山、鳳凰山、扯旗山、啟德碼頭、維港等，當中扯旗山的範圍將涵蓋山頂盧吉道一帶，以後未必可以輕易航拍風光景色了。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 本港航拍機禁飛區地圖一覽👇👇👇

其實全港18區都有無人機禁飛區，建議飛前先查清楚避免觸法。（SUA一站通網頁截圖）

1.所有無人機都必須註冊？ 在《小型無人機令》新規定下只規定進行「進階操作」，才需要通過遙控駕駛員培訓以及考核。不過所有重量大於250克的小型無人機（除非該小型無人機只用作住宅圍封範圍以內操作）必須在操作前向民航處註冊。 2.甚麼小型無人機操作需要民航處的事先許可？ 不論是作消閒或商業用途，進行進階操作須有民航處的事先許可。這些操作包括：

* 小型無人機重量不超過7 公斤但超出相應的標準甲1／甲2類操作規定；

* 小型無人機重量在7公斤以上但不超過25 公斤；

* 涉及運載危險品的操作；或

* 位處限制飛行區的操作 （完全在圍封範圍內進行除外）

進行標準操作（包括獲豁免的甲一類小型無人機根據甲二類操作規定操作）毋需獲得民航處的事先許可。 3.怎麼定義圍封範圍？ 如某小型無人機在以下範圍內飛行，則屬在圍封範圍以內飛行：該範圍在各邊均被固定或可移動的牆壁、天花板、構築物或其他屏障（虛擬圍欄，如電子圍欄，除外）所包圍，而該等屏障可有效防止該無人機在該次飛行期間離開該範圍。 4.甚麼地方不能放小型無人機？ 小型無人機的限制飛行區可按需要因應保障飛行安全及確保公共安全或秩序而設立。遙控駕駛員應參考專為小型無人機而設的電子平台SUA一站通上的飛行圖，了解最新限制飛行區的位置。 5.我的小型無人機操作是否需要購買保險？ 用於標準甲2 類操作和進階操作的小型無人機必須購買保險，就導致第三者身體受傷及／ 或死亡而承擔法律責任。在最低保額方面，標準甲2 類操作定為 500 萬元，進階操作則定為 1,000 萬元。

其他詳情可瀏覽http://esua.cad.gov.hk/web/droneMap