海關一連兩日搗北區兩私煙倉拘兩人　$909萬貨大部分圖轉口海外

海關一連兩日（25日至26日）在粉嶺及上水，搗破兩個私煙儲存及分銷中心，共檢獲202萬支未完稅香煙，市值約909萬元，應課稅值約669萬元。行動中關員分別拘捕一名身上攜有私煙的61歲無業婦，和一名正在搬運私煙的45歲貨車男司機，順藤摸瓜尋獲該兩個私煙倉及分銷中心。其中一個私煙倉檢獲的約172萬支私煙，相信原擬出口到海外。



兩宗案件中，海關檢獲202萬支未完稅香煙，市值約909萬元，應課稅值為669萬元。（林振華攝）

第一宗案件發生於昨日（25日）晚上約10時，海關人員在長沙灣一帶進行反私煙巡邏，其間留意到一輛形跡可疑的貨車，駛入一個停車場的角落暗處，與另一輛貨車平排停泊。關員上前截查時，發現一名男子正搬運私煙到另一輛貨車，隨即拘捕該名報稱任職司機的45歲本地男子。人員在兩輛貨車的貨斗内，檢獲共120萬支私煙。

經深入調查後，人員鎖定粉嶺一個面積約3,000呎的鐵皮倉庫，相信為私煙包裝及儲存中心。關員今日（26日）中午該倉庫，再檢獲約52萬支私煙。行動中，一共檢獲172萬枝私煙，市值約774萬港元，應課稅值為570萬元。涉案兩輛貨車亦被扣查。

海關在長沙灣拘捕一名45歲本地男司機。他當時正搬運私煙到另一輛貨車。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科第三組第一隊高級調查主任陳勝龍指，相信被捕男子利用該粉嶺偏僻的鐵皮倉庫儲存私煙，並以印有玩具圖像的紙箱盒重新包裝私煙以作掩飾，試圖增加執法難度。初步調查發現，貨車貨斗內檢獲私煙紙箱上貼有出口寄貨標籤，加上香煙牌子較單一、並非香港常見牌子，故海關估計該批私煙並非供應本地市場，懷疑不法之徒擬將重新包裝好的私煙，以貨車運送到物流中心後空運出口圖利。

陳勝龍表示，海關將繼續追查該批香煙來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關在上水搗破一個被用作私煙儲存及分銷中心的劏房單位。（海關提供）

另外，海關今日 （26日）在上水進行反私煙行動，在馬會道對開截查一名可疑女子，在其背囊搜出400支私煙。關員隨即帶同女子，到她居住、位於附近一座唐樓的劏房單位，並檢獲30萬支未完稅香煙，市值約135萬元，應課稅值99萬元。涉案61歲無業本地女子被捕。海關相信，行動已搗破一個供應北區私煙市場的儲存及分銷中心。據悉，涉案單位面積約200呎，估計已運作數個月。

海關在上水搗破一個被用作私煙儲存及分銷中心的劏房單位，拘捕一名61歲女子。（林振華攝）

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨達指，涉案女子為減低風險，將私煙收藏於唐樓劏房單位，企圖利用單位內多個劏房住客，分散海關的調查方向及注意力，從而減低被偵破風險。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關提醒，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/）舉報懷疑私煙活動。