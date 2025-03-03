興田邨爆炸｜嘭一聲巨響全屋震動　樓下單位老街坊頻呼：好驚呀！

藍田興田邨美田樓一單位今午（3日）發生爆炸，3人受傷；其中事發單位52歲姓劉男戶主，面、手二級燒傷；大批居民需疏散。大廈至晚上約7時半解封，居民獲准回家。居於涉事單位下一層的老住戶向《香港01》憶述，事發時驚聞「嘭」一聲巨響、全屋震動，頻呼：「好驚呀！」其後消防員上樓通知他們，指發生煤氣爆炸，又關心他們是否有不適等。



涉事單位嚴重損毀，窗框變形鬆脫。（羅日昇攝）

居民黃伯夫婦，回想起下午爆炸發生一刻，仍猶有餘悸，不禁連連呼叫：「好驚呀好驚呀！」黃太指事發時她剛休息完，突然聽到「嘭」一聲巨響，起來看見街上有消防車。

黃伯則憶述，當時全屋震動，他走出家門了解，見到多名消防員在走廊，又發現門外「點解冚唪唥都係水呢？」，向消防員查詢，獲告知「爆煤氣吖嘛！」

藍田興田邨美田樓一單位疑煤氣爆炸，樓下居民黃伯憶述，當時全屋震動，「好驚呀！」（羅日昇攝）

黃伯續說，消防員着他「嗱嗱聲」帶好鎖匙、身份證後，疏散到樓下暫避，但他與太太準備好出門時，「有個高大啲嘅阿sir呢，話咁樣你有無覺得話唔舒服？」，得知二人沒有不適後，便建議他們不要落樓，留在家中等候，「有事我哋會通知你」，黃伯與太太亦聽從建議，最終未有疏散到樓下。

被問到家中物品有沒有在爆炸中損毀，黃伯說「應該無呀？」指爆炸時亦未見有物件被震跌，但實際情況有待兒子回家後，再詳細檢查。

大量碎片及雜物飛墮街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

據了解，今午約1至2時，美田樓有住客通知保安員報案稱聞到異味，警方、消防及煤氣公司派員調查。至下午約3時02分，單位男戶主疑煮食期間，懷疑爐頭發生爆炸，單位窗框炸至變形，多個窗框及冷氣機飛墮地面，驚動多人報案。

興田邨爆炸｜一單位疑爆炸釀3傷包括街上途人 冷氣機窗框飛落街

救援人員趕至，尋獲3名傷者，姓劉（52歲）男戶主燒傷、對面屋一名姓李（76歲）老翁受驚胸痛，兩人均清醒送往聯合醫院；另街上一名女途人，遭碎片𠝹傷手指，即場接受救護員治理，拒絕送院。

涉事單位對面屋一名老翁受驚送院。

機電工程署派員到場調查後，今晚回覆《香港01》查詢時指，初步調查顯示，懷疑肇事單位廚房內，一條接駁着一部煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆脫，導致煤氣洩漏。

房屋署則指，涉事單位確認為公屋租戶，受傷租戶已被送院救治，⁠房屋署已與涉事家庭其他成員聯絡提供協助，包括可安排臨時單位給涉事家庭暫住，並會繼續與住戶保持聯絡提供適切協助。事故原因有待警方及煤氣公司調查。經多方評估後，涉事大廈在今晚7時30分獲警方解封，居民已陸續回家。

藍田興田邨美田樓一單位疑煤氣爆炸，屋內一片凌亂。（羅日昇攝）

現場照片和影片見到，懷疑涉事單位窗戶玻璃盡碎，窗框鬆脫，部分掛在外牆搖搖欲墜，更有窗框分別跌於美田樓對開兒童遊樂場的地面和對面馬路，亦有大量碎片散落地上，大批街坊站在附近露天位置圍觀。

大量碎片飛散街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

消息稱，受傷姓劉（52歲）男戶主原與妻子及一對子女同住涉事單位，兒子目前在海外留學，女兒當時不在家中，妻子亦正在上班，故事發時只有男戶主獨自在家。據悉，他返夜更，下午起床不久後煮食，其間懷疑爐頭發生爆炸。劉男猝不及防，雙手及面部二級燒傷，幸仍清醒，家人聞訊立即趕往醫院了解。

藍田興田邨一單位懷疑發生爆炸，窗戶玻璃盡碎，有窗框掛在外牆搖搖欲墜。（fb藍田 藍田/Lam Tsz Chung）

有街坊形容，事發時大廈傳出「嘭」一聲巨響，好似「行雷咁大聲」；亦有街坊指，其所養的兩隻鸚鵡一度被嚇至飛走，幸及時尋回：「啲嘢冧落嚟、跌落嚟‥‥‥冷氣嗰個殼啊、雜物！」

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藍田興田邨疑發生爆炸，有窗框飛墮地面。（fb Cheuk Kit）