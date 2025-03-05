墨西哥海運入口加熱板藏冰毒　市值3.6億元　海關拘3男

香港海關透過風險評估及情報分析，2月10日鎖定一個來自墨西哥，報稱載有加熱板的海運貨櫃。經檢驗後，發現加熱板內合共藏有680公斤的甲基安非他命（俗稱冰毒），市值約3.6億元。經跟進調查後，海關人員拘捕3名懷疑涉案男子。海關形容，犯毒集團成員在整個販毒過程中刻意精心策劃，且極具耐性，相信今次行動成功搗截大量毒品流入本地市場，亦對犯毒集團作出沉重打擊。



海關檢獲約680公斤懷疑冰毒，估計市值約3.6億元。（羅敏妍攝）

海關檢獲約680公斤懷疑冰毒，估計市值約3.6億元。（羅敏妍攝）

海關檢獲約680公斤懷疑冰毒，估計市值約3.6億元。（羅敏妍攝）

海關毒品調查科署理高級監督曾建邦表示，早前透過風險評估及情報分析，揀選一個由墨西哥進口，報稱為加熱板的海運貨物作檢驗，在2月10日，海關人員在葵涌海關驗貨場檢驗有關貨物，並且在當中80塊大型加熱板內，發現合共收藏680公斤的甲基安非他命（俗稱冰毒），市值約3.6億元，並在當日即場拘捕一名67歲、負責提取貨物的男司機。在檢獲毒品同時，海關人員同步展開監控遞送行動，經過3星期的全天候監控，最後成功在本周一（3日），在荃灣拘捕2名負責接收及處理的男子，兩人分別45歲及35歲，報稱司機及物流業職員。

曾建邦表示，經過3星期的全天候監控，成功在本周一拘捕2名負責接收及處理的男子。（羅敏妍攝）

港口及海域科港口管制課監督賴恩寧指，根據海運貨物記錄，由墨西哥進口加熱板並不常見，而且中北美洲亦是其中一個毒品來源地，加上過去，海關人員曾偵破利用大型部件或機器走私毒品的案件，因此人員決定扣留該批貨品作進一步檢查。

賴續說，海關人員打開該20呎貨櫃發現有80塊加熱板，其後將板上包裝物料逐一拆開並檢查，發現加熱板表面的金屬片有重新裝嵌的痕跡，人員遂拆開金屬片，發現有一層相信用以隔熱的綿質物料，翻開隔熱綿後，再發現一塊用錫紙包裝的可疑物體，並在內找到白色的晶體。經快速毒品測試，結果顯示對冰毒呈陽性反應。最後，人員在80塊加熱板內，檢獲共重約680公斤的冰毒，估計市值約3.6億元。

20呎貨櫃內有80塊加熱板。（羅敏妍攝）

加熱板表面的金屬片有重新裝嵌的痕跡，海關發現內藏冰毒。（羅敏妍攝）

加熱板表面的金屬片有重新裝嵌的痕跡，海關發現內藏冰毒。（羅敏妍攝）

海關留意到，案中冰毒用錫紙包裝，是十分整齊地收在加熱板之內，企圖令人誤會用錫紙包裝的可疑物品，是加熱板的其中一部件。賴恩寧表示，犯毒集團花心思意圖瞞天過海，逃避海關人員檢查，但經人員仔細檢查及判斷下，最終都可成功偵破案件，並檢獲大批冰毒。案件隨即交由海關毒品調查課調查。

賴恩寧指，犯毒集團花心思意圖瞞天過海，逃避海關人員檢查，但經人員仔細檢查及判斷下，最終都可成功偵破案件。（羅敏妍攝）

毒品調查科毒品調查第二組指揮官郭俊雅表示，在深入調查後，發現該批貨物會放到元朗一個偏遠的物流倉庫作儲存。海關人員隨後展開全天候的監送行動，目標等待最終收貨人現身。至上周六（1日），當貨物已在倉庫儲存3星期後，倉庫終收到客人指示，要將貨物送到荃灣一工廠大廈地下停車場。雖然當時無人簽收有關貨物，但經過人員2日2夜的監察後，在本周一（3日）下午約5時，一名45歲報稱司機的男子，將貨物逐一搬到停車場旁邊的倉庫。

人員見時機成熟，隨即展開執發行動，並拘捕該名他。在同日晚上，人員再於區內拘捕另一名懷疑涉案、報稱從事物流業的35歲男子。根據初步調查顯示，海關懷疑他負責控制貨物流向，並指示收貨的過程。2名被捕男子稍後將被落案起訴一項販運危險藥物罪名。

郭俊雅表示，2名被捕男子稍後將被落案起訴一項販運危險藥物罪名。（羅敏妍攝）

曾建邦形容，犯毒集團成員花盡心思偷運貨物入香港，將冰毒裝嵌在大批的大型加熱板內，企圖在驗貨過程中避免被海關人員發現。在運送毒品時，犯毒集團均表現得小心翼翼，先將毒品放在新界偏遠的倉庫儲存一段較長時間，進行俗稱「過冷河」程序，當認為安全時，便迅速將毒品運送到市區的儲放地點，方便稍後時間將毒品直接供應予下手買家或本地市場。曾相信今次行動成功搗截大量毒品流入本地市場，亦對犯毒集團作出沉重打擊。

曾建邦形容，犯毒集團表現小心翼翼，先將毒品進行俗稱「過冷河」程序。（羅敏妍攝）

今年首2個月，香港海關一共檢獲837公斤冰毒，比去年同期上升約4.8倍，至於檢獲數量亦相等於去年同期的接近70%，反映海關在執法工作上的成效。

今年首2個月，香港海關一共檢獲837公斤冰毒，比去年同期上升約4.8倍。（羅敏妍攝）

海關會繼續嚴厲打擊販毒活動，務求從源頭搗截毒品流入香港。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款500萬元及終生監禁。市民如發現懷疑販毒活動，可透過海關24小時熱線182 8080作舉報。