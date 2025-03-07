中環酒吧涉非法提供水煙　控煙辦向3客發告票　菲籍負責人被捕

衛生署控煙辦今晚（7日）展開行動，打擊在禁煙區非法吸用水煙，並派員到中環己連拿利1號一間「樓上吧」執法，發現有職員向顧客提供水煙服務，並向3名在場吸食水煙的顧客發出定額告票。



行動中，人員檢走7個水煙壺，並向3名顧客發出定額罰款告票。酒吧一名菲律賓籍女負責人涉嫌協助及教唆吸煙罪行被捕。調查仍在進行中。



行動中，人員檢走7個水煙壺。（控煙辦提供）

衞生署發言人指，現時法例禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。