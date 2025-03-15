天瑞邨吊船狂搖｜影片直擊吊船猛撞牆工人嗌999　企單位簷蓬獲救

本港今午（15日）突然「變天」，狂風暴雨突襲多區，黃色暴雨警告生效期間，天水圍天瑞邨瑞心樓有工人被困吊船。有網民拍攝到當時情況，見到一名工人被困在吊船內，連同吊船在空中隨風猛烈搖晃，疑多次撞向大廈外牆，他更被吊船外圍的板打中面部，並邊捉住吊船纜索，邊揮手大叫「喂！打999呀！」向他人求助。



其後有照片及影片顯示，身上綁有安全帶的工人已離開吊船，危站在大廈約11樓單位窗外的石簷蓬上，疑是他趁吊船被吹近大廈外牆時，趁機逃生。接報趕到的消防員，以工具拆開單位窗花，將工人救入室內，他幸無受傷。



多名網民拍下事發時的驚險情況，形容「真係好恐怖」、「見到個心離一離」，更有人驚呼「Oh my god！」，或大叫提醒工人小心，亦有多人表示見狀已立即致電向消防處求助。



天水圍天瑞邨有工人在狂風暴雨中被困吊船，隨風雨在空中搖晃，他揮手向他人求救。（Threads @thomas_lhp）

警方在今午3時07分接獲多人報案，指天瑞邨瑞心樓一名男工人，被困在約10層高的工作平台外叫「救命」。救援人員趕至，工人平安獲救，沒有受傷。

《香港01》記者事後到現場了解，見到傾斜吊船仍然懸掛在10多層高位置，吊船纜繩仍然連接天台；亦有幾艘吊船在大廈地面。現場有戴安全頭盔的工程人員視察，警方則用封帶圍封現場。

天水圍天瑞邨有工人在狂風暴雨中被困吊船，隨風雨在空中搖晃，其後爬上大廈外牆石壆待救。（Threads @7.gaai.fan）

天文台早於今午1時35分發出特別天氣提示，指一個強雷雨區正影響廣東西部沿岸，並在未來兩三小時可能影響珠江口一帶，局部地區會有狂風雷暴。其後再於下午約2時26分，指強雷雨區逐步移近本港，預料未來兩三小時本港雨劫較大及有強烈狂風暴雨，同時提醒在室外人士立刻回安全地方暫避，之後持續有發提示提醒市民提高警覺，及指有可能受冰雹影響，並於下午3時發出黃色暴雨警告。至3時07分，便發生天瑞邨吊船事故。

有一艘傾斜的吊船，仍然懸掛在10多樓高的位置。（王譯揚攝）

天水圍天瑞邨瑞心樓有工人被困吊船，在空中被風吹到猛烈搖晃。（王譯揚攝）

天水圍天瑞邨有一艘吊船在狂風暴雨下，在空中猛烈大幅度搖曳。（Thread jennytcl_art）

吊船一度在空中傾斜，目擊者不禁驚呼「Oh my god 」（Thread gymgymbro_69)

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各區天氣突然「變天」，令市民措手不及。《香港01》記者下午約3時於屯門直擊「打到嚟」的情況，一瞬間由天陰變狂風暴雨，不少街坊急步走避，連連尖叫。而在西貢碼頭，有街坊拍攝到暴雨情況，可見海面在狂風暴雨下掀起陣陣波浪，有大型垃圾桶更被吹開至十多米，形容「突然打到嚟，勁過八號風球，大垃圾桶都吹咗十幾米遠。」