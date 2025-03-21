首季21致命車禍釀23死 較去年增4成 警重溫車禍片籲引以為鑑
馬路如虎口，駕駛者及行人一不小心，便可能喪失寶貴生命。警務處交通總部今日（21日）交代今年2025年首季，致命車禍已達21宗，造成23人死亡，比去年同期上升4成，11名死者為駕駛者；7名屬行人，當中3人死於小巴意外。警方歸納出意外成因，主要為超速失控、危險駕駛、沒有保持適當跟車距離、胡亂切線、駕駛時分心忽視路面或過度疲勞。
警方亦於記者會上重溫部分駕駛者及行人交通意外片段，不乏罔顧安全的悲劇，警方希望市民引以為鑑外，亦多向身邊親友宣傳交通安全意識。
2024年車禍18,355宗 88人死 歷史新低
警方總括去年交通意外數字，2024年香港發生18,355宗有人受傷交通意外，牽涉23,659人，可幸大部分為輕傷。884人涉及致命及嚴重受傷的交通意外，較2023年的1,189人，減少305人，下降26%，數字為歷史新低。2024年有88人死於交通意外，比2023年少8人，下降8%；而2024年共有42名行人在交通意外死亡，較前年2023年的62人，減少20人，下降32%。同樣為歷史新低。
交通總部警司(行政)黎小慧表示，香港交通意外死亡率與世界各地及亞洲區的大城市比較，均屬偏低。警方指，有賴交通總部與五大交通總區、道路安全議會、運輸署及相關部門及持份者緊密協作，最不可或缺的是行人及駕駛者時刻專注、忍讓、守法。雖然稍有成績，但警方絕對不會鬆懈，因為「交通意外一宗都嫌太多」。
今年2025年首季致命車禍21宗 比去年上升4成
至於2025首季截至3月中旬數字，根據警方統計，致命交通意外有21宗，與去年同期比較僅有15宗，上升40%。而死亡人數方面，今年死亡人數有23人，比去年同期16人，上升44%。23名死者中，有11名為駕駛者，比起去年得兩人，大幅上升超過4倍。11名駕駛者中，5人為電單車鐵騎士，佔4成。3人為貨車司機，佔接近3成，其餘為公營服務車輛，的士及私家車司機分別各有一人死亡，各佔9%。
超速失控、危險駕駛、分神路面及過度疲勞成意外成因
新界北總區交通部調查及支援總督察陳倩衡指，多宗致命交通意外中，警方歸納出數個共通點。第一為失控，主要與速度、及駕駛技術有關。其次，是危險駕駛行為，魯莽的駕駛心態，例如沒有保持適當跟車距離，或是胡亂切線，以及超速。第三，忽視路面情況，例如分心處理其他事情、手提電話或送貨單等。最後，司機過度疲勞，以致未能對即時危險作出反應。
警方以今年元旦1月1日西九龍公路3死車禍為例子，指私家車在高速危險駕駛，同時遇上路面上另一車輛切線，兩車發生碰撞。導致私家車上司機及兩名乘客重傷不治。第2宗案件是同月發生在連翔道的交通意外，輕型貨車司機不專注駕駛，收掣不及撞向一輛因故障而停在公路上的垃圾車，導致輕型貨車司機重傷不治。第3宗則是發生在屯門公路牽涉一輛電單車意外，司機在轉彎時失控，撞向路邊護欄最終傷重不治。
▼元旦西九龍公路3死車禍▼
▼連翔道輕貨撞路面故障垃圾車意外現場▼
警方歸納出今年首季牽涉電單車司機的交通意外，大部份是因對路面環境不熟悉、以及控制車輛、或車速不當，引致失控。其餘的致命交通意外，是司機沒有留意路面狀況，而且駕駛態度輕率，例如是車速過高或與前車距離過近所引致。
致命車禍中長者行人佔大多數 3宗涉小巴
新界南總區交通部調查及支援總督察顧文佳指，而截至2025年3月中，全港共有7位行人於交通意外中喪生，其中6位是65歲或以上的長者行人，佔86%。在7宗致命交通意外裏，司機固然要負責任，但當中亦有5宗牽涉行人胡亂過馬路的情況。警方發現今年首季涉及行人的意外中，最常見成因是是不遵守交通燈過馬路，其次為攝車罅，或在大型車輛的盲點走出馬路。
另外，更有巿民會跨越超過一條行車線、甚至乎攀過護欄、或是穿越路面的中央分隔，而胡亂過馬路。這種險象橫生的畫面，在街頭上不時可以看到。
警方提醒市民，不論任何情況，都要遵守交通規則過馬路，務必使用合法的行人過路設施。正確的過馬路心態非常重要，因為一旦發生意外，隨時喪失生命。
而行人致命的交通意外中，所牽涉車種，有3輛為小巴，即43%其餘為私家車、輕型貨車、旅遊巴及巴士，各佔一輛。3名涉事的小巴司機分別牽涉藥後駕駛、胡亂切過雙白線、以及在路口未看清楚路況下轉彎，合共撞斃3名途人。而今年首季致命交通意外的成因，有3分之1是因為不專注駕駛所引致、其次超過兩成是危險駕駛。
交通部下周起執法打擊違規
警方交通總部對應上述意外趨勢及其成因，統籌五大總區交通制定了2025年專題行動，分別為「亮景」及「同行者」行動，打擊不專注駕駛及行人違例事項，目標為保障市民寶貴生命。
專題行動有兩個階段，包括宣傳教育及執法行動。交通總部協同五大總區交通，道路安全議會，香港交通安全隊，已於3月10日至14日在全港50多個地點進行高調教育及宣傳活動，向市民派發紀念品和宣傳單張，務求提高市民大眾的守法和道路安全意識。
至於執法行動將於下星期展開。警方會於全港各區進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規。警方表示，大規模及嚴厲的專題執法行動將持續及高調地進行，又重申「執法絕非為追票」，希望市民體會謹慎守法，你我有責的重要。