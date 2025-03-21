首季21致命車禍釀23死　較去年增4成　警重溫車禍片籲引以為鑑

馬路如虎口，駕駛者及行人一不小心，便可能喪失寶貴生命。警務處交通總部今日（21日）交代今年2025年首季，致命車禍已達21宗，造成23人死亡，比去年同期上升4成，11名死者為駕駛者；7名屬行人，當中3人死於小巴意外。警方歸納出意外成因，主要為超速失控、危險駕駛、沒有保持適當跟車距離、胡亂切線、駕駛時分心忽視路面或過度疲勞。



警方亦於記者會上重溫部分駕駛者及行人交通意外片段，不乏罔顧安全的悲劇，警方希望市民引以為鑑外，亦多向身邊親友宣傳交通安全意識。



港島總區交通部調查及支援高級督察陳綽婷（左起）、 新界南總區交通部調查及支援總督察顧文佳、交通總部警司（行政）黎小慧、新界北總區交通部調查及支援總督察陳倩衡、西九龍總區交通部調查及支援總督察周立基和東九龍總區交通部調查及支援總督察梁國熙，總結去年車禍概括。（陳浩然攝）

2024年車禍18,355宗 88人死 歷史新低

警方總括去年交通意外數字，2024年香港發生18,355宗有人受傷交通意外，牽涉23,659人，可幸大部分為輕傷。884人涉及致命及嚴重受傷的交通意外，較2023年的1,189人，減少305人，下降26%，數字為歷史新低。2024年有88人死於交通意外，比2023年少8人，下降8%；而2024年共有42名行人在交通意外死亡，較前年2023年的62人，減少20人，下降32%。同樣為歷史新低。

交通總部警司(行政)黎小慧表示，香港交通意外死亡率與世界各地及亞洲區的大城市比較，均屬偏低。警方指，有賴交通總部與五大交通總區、道路安全議會、運輸署及相關部門及持份者緊密協作，最不可或缺的是行人及駕駛者時刻專注、忍讓、守法。雖然稍有成績，但警方絕對不會鬆懈，因為「交通意外一宗都嫌太多」。

今年2025年首季致命車禍21宗 比去年上升4成

至於2025首季截至3月中旬數字，根據警方統計，致命交通意外有21宗，與去年同期比較僅有15宗，上升40%。而死亡人數方面，今年死亡人數有23人，比去年同期16人，上升44%。23名死者中，有11名為駕駛者，比起去年得兩人，大幅上升超過4倍。11名駕駛者中，5人為電單車鐵騎士，佔4成。3人為貨車司機，佔接近3成，其餘為公營服務車輛，的士及私家車司機分別各有一人死亡，各佔9%。

超速失控、危險駕駛、分神路面及過度疲勞成意外成因

新界北總區交通部調查及支援總督察陳倩衡指，多宗致命交通意外中，警方歸納出數個共通點。第一為失控，主要與速度、及駕駛技術有關。其次，是危險駕駛行為，魯莽的駕駛心態，例如沒有保持適當跟車距離，或是胡亂切線，以及超速。第三，忽視路面情況，例如分心處理其他事情、手提電話或送貨單等。最後，司機過度疲勞，以致未能對即時危險作出反應。

警方以今年元旦1月1日西九龍公路3死車禍為例子，指私家車在高速危險駕駛，同時遇上路面上另一車輛切線，兩車發生碰撞。導致私家車上司機及兩名乘客重傷不治。第2宗案件是同月發生在連翔道的交通意外，輕型貨車司機不專注駕駛，收掣不及撞向一輛因故障而停在公路上的垃圾車，導致輕型貨車司機重傷不治。第3宗則是發生在屯門公路牽涉一輛電單車意外，司機在轉彎時失控，撞向路邊護欄最終傷重不治。

▼元旦西九龍公路3死車禍▼

▼連翔道輕貨撞路面故障垃圾車意外現場▼

警方歸納出今年首季牽涉電單車司機的交通意外，大部份是因對路面環境不熟悉、以及控制車輛、或車速不當，引致失控。其餘的致命交通意外，是司機沒有留意路面狀況，而且駕駛態度輕率，例如是車速過高或與前車距離過近所引致。

致命車禍中長者行人佔大多數 3宗涉小巴

新界南總區交通部調查及支援總督察顧文佳指，而截至2025年3月中，全港共有7位行人於交通意外中喪生，其中6位是65歲或以上的長者行人，佔86%。在7宗致命交通意外裏，司機固然要負責任，但當中亦有5宗牽涉行人胡亂過馬路的情況。警方發現今年首季涉及行人的意外中，最常見成因是是不遵守交通燈過馬路，其次為攝車罅，或在大型車輛的盲點走出馬路。

另外，更有巿民會跨越超過一條行車線、甚至乎攀過護欄、或是穿越路面的中央分隔，而胡亂過馬路。這種險象橫生的畫面，在街頭上不時可以看到。

警方提醒市民，不論任何情況，都要遵守交通規則過馬路，務必使用合法的行人過路設施。正確的過馬路心態非常重要，因為一旦發生意外，隨時喪失生命。

行人致命的交通意外中，所牽涉車種，有3輛為小巴，即43%其餘為私家車、輕型貨車、旅遊巴、及巴士，各佔一輛。(警方提供）

而行人致命的交通意外中，所牽涉車種，有3輛為小巴，即43%其餘為私家車、輕型貨車、旅遊巴及巴士，各佔一輛。3名涉事的小巴司機分別牽涉藥後駕駛、胡亂切過雙白線、以及在路口未看清楚路況下轉彎，合共撞斃3名途人。而今年首季致命交通意外的成因，有3分之1是因為不專注駕駛所引致、其次超過兩成是危險駕駛。

交通部下周起執法打擊違規

警方交通總部對應上述意外趨勢及其成因，統籌五大總區交通制定了2025年專題行動，分別為「亮景」及「同行者」行動，打擊不專注駕駛及行人違例事項，目標為保障市民寶貴生命。

專題行動有兩個階段，包括宣傳教育及執法行動。交通總部協同五大總區交通，道路安全議會，香港交通安全隊，已於3月10日至14日在全港50多個地點進行高調教育及宣傳活動，向市民派發紀念品和宣傳單張，務求提高市民大眾的守法和道路安全意識。

至於執法行動將於下星期展開。警方會於全港各區進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規。警方表示，大規模及嚴厲的專題執法行動將持續及高調地進行，又重申「執法絕非為追票」，希望市民體會謹慎守法，你我有責的重要。