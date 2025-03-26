啟德體育園│跨部門桌上演練 提升大型活動期間突發狀況應變能力
撰文：凌逸德
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警務處東九龍總區行動部，於周二（3月25日）在東九龍總部舉行代號為「翼虎」的啟德體育園第二階段跨部門桌上演練，以加強政府相關政策局和部門，以及各持份者在大型活動舉行期間，應對交通服務出現突發情況時的協作和即時應變能力。
警方表示，是次演練建基於2024年10月25日完成的第一階段桌上演練、及其後多次大型測試賽及實地演練得出的數據。數據顯示，啟德體育園舉行大型活動期間，約七成參加者選乘港鐵屯馬綫。有見及此，是次演練以香港國際七人欖球賽為藍本，模擬附近港鐵車站及列車服務在車務及訊號等方面出現突發情況， 導致港鐵屯馬綫服務受不同程度的影響。
演練旨在提升各持份者在不同突發情況下，即時有效調配人手，採取適當的應變措施，並與其他單位協調及作出適當行動的能力，務求將對啟德體育園的大型活動參加者及周邊居民的影響降至最低，保障他們的安全及順暢出行。
是次演練獲13個政府政策局和部門，以及相關機構支持，合共派出超過150名代表參與，包括文化體育及旅遊局、運輸及物流局、保安局、警務處、消防處、醫院管理局、民眾安全服務處、醫療輔助隊、運輸署、康樂及文化事務署、民政事務總署（黃大仙民政事務處及九龍城民政事務處）、香港鐵路有限公司和啟德體育園有限公司。