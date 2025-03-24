Coldplay演唱會9換票點今運作　有樂迷批前線混亂兩度折騰才換到

英國樂隊Coldplay下月在啟德體育園主場館舉行的巡迴演唱會，部分門票上有資料出錯，須更換新版門票。售票公司CityLine安排顧客即日（24日）起至4月7日，可在本港7個換票點、廣州和深圳各一個換票點，換領新門票。太子是其中一個換票點，有來換票的市民指Cityline資訊混亂及流通不足，導致需來回多次才能換票成功。



售票公司CityLine今日(24日)安排市民換票，記者下午12時半到位於太子的換票點，現場所見，換票者不多。（林子慰攝）

在CityLine太子大南街順豐速運站內的換票點，Cityline貼出告示，稱購買了Coldplay演唱會企位門票及到換票通知的客人，今日起可於服務點換票，並列出其餘服務點的地址。Cityline提醒顧客，原先持有的門票將會作廢，不可作入場使用。下午12點30分，換票點，未見太多人來換票。

吳小姐購買了4張門票，稱成功更換兩張票，因另外兩張票已寄去日本，需待朋友寄回才能更換。她表示，早上曾來換票，但被順豐職員告知須完整持有下單時的4張票才能更換。

第一次換票失敗後，吳小姐於附近用膳，期間一同購票的朋友於網上社交媒體看見有人與吳小姐情況相若，但成功換票的案例，提議吳小姐再試一次。於是吳小姐返回太子相關地點嘗試換票，結果成功。她批評整件事情由「印錯票」到換票資訊不流通都不理想，「香港係個國際城市，但搞咁大個烏龍」。

除了Cityline沒通知更新系統可讓人換兩張票外，她亦批評Cityline電郵中的換票程序與現實不符。她表示，電郵中的程序簡單許多，惟現實中十分複雜，而且換票時常有卡頓，「好彩順豐職員好人，會教我」。

另外，她已寄送兩張票至日本，問及會如何換票？她稱現時並無海外換票點，需由日本朋友將門票寄回至香港，再由她本人換票。她預計用順豐快遞，一來一回料花費150元運費。

Coldplay換票｜香港及內地換領地點及服務時間

．北角 – 順豐站，香港島英皇道255號國都廣場2樓202及203號舖（營業時間：星期一至五 11:00 ~ 21:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

．太子 大南街 – 順豐站，九龍大南街24、24A及26號地下A舖（營業時間：星期一至五 10:00 ~ 22:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

． 尖沙咀 – 順豐站，九龍漆咸道南11-15號余仁生中心地下A、B、C 舖（營業時間：星期一至五 09:00 ~ 20:00；星期六，日及公眾假期 09:00 ~ 18:00）

． 觀塘 – 順豐站，九龍牛頭角道300-302 號裕民中心地下53號舖（營業時間：星期一至五 11:00 ~ 22:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

．大圍 – 順豐站，新界積運街2-8號海福花園地下16A及17號舖（營業時間：星期一至五 11:00 ~ 22:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

．荃灣 – 順豐站，新界西樓角路64-98號及青山公路264-298號南豐中心8樓807-808室（營業時間：星期一至五 11:00 ~ 22:00；星期六，日及公眾假期 12:00 ~ 20:00）

． 香港國際機場 – 大嶼山香港國際機場抵港層（L5）設施櫃檯A03及B03（營業時間：4月4日至 4月12日 08:00~20:00）

．廣州 – 永東巴士服務中心，廣州市天河區天河路 228 號 正佳廣場西門（營業時間： 星期一至星期日及公眾假期 12:00 ~ 19:30）

．深圳 – 永東巴士服務中心，深圳市南山區白石路與沙河東路交匯處 京基百納廣場 L1 66-69 號舖（營業時間： 星期一至星期日及公眾假期 12:00 ~ 19:30）

