阿棍屋收養天水圍澳洲鴕鳥鴯鶓　負責人：佢好純真、未見過世界咁

動物收容所「阿棍屋」收養去年反轉元朗、天水圍的鴯鶓「Miu Miu」，創辦人Ivy Tse一直關注鴯鶓的動向，知道牠暫交由漁護署動物管理中心照顧後，主動聯絡署方領養：「起碼都知道佢一定係平安安全先啦。」阿棍屋配合署方要求，為Miu Miu建設花園、水池，度身訂造理想、安全的家園。



經過兩個月相處，有別於馬路狂奔的形象，Ivy形容Miu Miu「好乖，唔會對你有攻擊性」，而且對所有事物都充滿好奇心：「好單純，未見過呢個世界咁樣，帶佢出嚟（花園放風）佢好開心好開心，會咕咕咕咁叫。」 會視乎情況下月讓Miu Miu與公眾接觸。



經過兩個月相處，有別於馬路狂奔的形象，Ivy形容Miu Miu「好乖，唔會對你有攻擊性」，而且對所有事物都充滿好奇心。（蔡正邦攝）

去年一隻澳洲鴕鳥「鴯鶓」兩度走失，被流浮山一個私人農莊棄養，在漁護署動物管理中心生活大半年後，終於由動物收容所阿棍屋收養，目前住在錦田。每日職員都會帶Miu Miu放風，提供紙皮及籃球予牠玩耍。



阿棍屋創辦人Ivy Tse表示，Miu Miu最喜歡食蘋果，現時一日提供兩餐，另外亦會食一些雞糧以及藍莓等水果。他們逐漸了解Miu Miu的性格習性，例如感到危險或不愉快就會踎低，不想返入籠又會踎低，職員只能抱起牠移動。

該鴯鶓改名「Miu Miu」，由動物組織阿棍屋收養，目前住在錦田。（蔡正邦攝）

過去一段日子Ivy收到不同善心人希望阿棍屋將鴯鶓救出，「我哋會唔會搵個地方可以容納到佢，等佢可以喺呢度叫做舒舒服服、開心咁樣生活？」於是主動聯絡署方領養Miu Miu。

在領養鴯鶓的過程中，漁護署人員多次到訪了解環境是否合符領養要求，包括室內居住尺數、花園大小、圍牆高度、水池設備、玩具提供，就連冷氣的邊邊角角，都要配合包膠角以防弄傷鴯鶓。

鴯鶓會出於好奇心啄人的頭和手，整體而言牠與收容所內的人類和狗狗均相處融洽，阿棍屋會視乎情況下月讓Miu Miu與公眾接觸：「諗嚟緊可能下個月有啲日子，一個禮拜一日或者兩個禮拜一日咁樣，試一試佢（Miu Miu）嗰個接受程度。」

去年一隻澳洲鴕鳥「鴯鶓」兩度走失，被流浮山一個私人農莊棄養，在漁護署動物管理中心生活大半年後，終於找到新家園。（漁護署影片截圖）

根據漁護署上載的影片，該隻鴯鶓已於1月份遷到新家。漁護署獸醫張敏欣坦言「知道Miu Miu要走，第一個反應真係好唔捨得」，鴯鶓是外來物種，是署方第一次接收這麼大型的雀鳥，好多同事都未接觸過，於一至兩個月後與Miu Miu建立信任，相處開心。

農林助理員何柏豪亦表示一開始職員都在摸索階段，慢慢了解Miu Miu的喜好。

該鴯鶓改名「Miu Miu」，由動物組織阿棍屋收養，目前住在錦田。從漁護署影片可見，照顧牠的獸醫及農林助理員都相當不捨，但知道新家有很多人會愛錫「Miu Miu」，帶着笑容將與牠道別。（漁護署影片截圖）

該隻鴯鶓目前仍然在漁護署動物管理中心生活。（漁護署facebook圖片）

職員為牠梳毛。（漁護署facebook圖片）

職員餵食生果。（漁護署facebook圖片）

▼2024年5月25日鴯鶓天水圍區四處遊蕩▼



一隻澳洲鴕鳥「鴯鶓」於5月25日在天水圍區四處遊蕩。（網上影片）

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▼2024年4月18日鴯鶓反轉流浮山▼



農莊的鴯鶓出走，最終在雞伯嶺路與鳯降村路之間被發現，村民用雜物將牠圍住。（蔡正邦攝）