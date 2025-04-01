阿棍屋收養天水圍鴕鳥鴯鶓　漁護署：事前多次到訪建議改善設施

去年，天水圍有一隻澳洲鴕鳥「鴯鶓」在馬路奔走，原由流浮山一間農場走失，及後被捕獲後交由漁護署動物管理中心照顧，一度無人認領，最終獲動物收容所「阿棍屋」收養。



漁護署今日（4月1日）表示，鴯鶓屬大型鳥類，並不適合一般市民領養。該隻成年鴯鶓抵達中心時，經檢查後發現輕微表面傷痕，治療後並無大礙，該鴯鶓在中心居住期間，署方收到一個署方的伙伴動物福利機構申請領養，並在領養過程中，多番對設施是否符合領養要求，提出改善建議。最終鴯鶓在中心居住近8個月後，於今年1月15日由該伙伴動物福利機構領養。



該鴯鶓改名「Miu Miu」，由動物組織阿棍屋收養，目前住在錦田。（蔡正邦攝）

漁護署表示，署方轄下的動物管理中心，去年5月25日接收一隻成年鴯鶓。該鴯鶓抵達中心，經檢查後發現該鴯鶓有輕微表面傷痕，治療後並無大礙，獸醫評估其性情及健康狀況良好。

由於鴯鶓屬大型鳥類，需要大量活動和休息空間，並不適合一般市民領養，因此署方會優先考慮讓具備合適設施的機構領養。該鴯鶓在中心居住期間，署方收到一個本署的伙伴動物福利機構申請領養。

在領養過程中，本署人員多次到訪該伙伴動物機構以了解其設施是否符合領養要求，並提出改善建議。鴯鶓在中心居住近8個月後，於今年1月15日由該伙伴動物福利機構領養。一般而言，被領養的動物會由領養者或機構會負責照顧。

經過兩個月相處，有別於馬路狂奔的形象，Ivy形容Miu Miu「好乖，唔會對你有攻擊性」，而且對所有事物都充滿好奇心。（蔡正邦攝）

去年反轉元朗、天水圍的鴯鶓「Miu Miu」，動物組織阿棍屋創辦人Ivy Tse一直關注鴯鶓的動向，知道牠暫交由漁護署動物管理中心照顧後，主動聯絡署方領養，並配合署方要求，為Miu Miu建設花園、水池，度身訂造理想、安全的家園，目前住在錦田。

在領養鴯鶓的過程中，漁護署人員多次到訪了解環境是否合符領養要求，包括室內居住尺數、花園大小、圍牆高度、水池設備、玩具提供，就連冷氣的邊邊角角，都要配合包膠角以防弄傷鴯鶓。

去年一隻澳洲鴕鳥「鴯鶓」兩度走失，被流浮山一個私人農莊棄養，在漁護署動物管理中心生活大半年後，終於找到新家園。（漁護署影片截圖）

根據漁護署上載的影片，該隻鴯鶓已於1月份遷到新家。漁護署獸醫張敏欣坦言「知道Miu Miu要走，第一個反應真係好唔捨得」，鴯鶓是外來物種，是署方第一次接收這麼大型的雀鳥，好多同事都未接觸過，於一至兩個月後與Miu Miu建立信任，相處開心。

農林助理員何柏豪亦表示一開始職員都在摸索階段，慢慢了解Miu Miu的喜好。

該鴯鶓改名「Miu Miu」，由動物組織阿棍屋收養，目前住在錦田。從漁護署影片可見，照顧牠的獸醫及農林助理員都相當不捨，但知道新家有很多人會愛錫「Miu Miu」，帶着笑容將與牠道別。（漁護署影片截圖）

該隻鴯鶓目前仍然在漁護署動物管理中心生活。（漁護署facebook圖片）

職員為牠梳毛。（漁護署facebook圖片）

職員餵食生果。（漁護署facebook圖片）

▼2024年5月25日鴯鶓天水圍區四處遊蕩▼



一隻澳洲鴕鳥「鴯鶓」於5月25日在天水圍區四處遊蕩。（網上影片）

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▼2024年4月18日鴯鶓反轉流浮山▼



農莊的鴯鶓出走，最終在雞伯嶺路與鳯降村路之間被發現，村民用雜物將牠圍住。（蔡正邦攝）