蕭澤頤退休｜任期今日屆滿 數百同袍警總列隊鼓掌歡送
撰文：凌逸德
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警務處處長蕭澤頤任期今日（4月1日）屆滿，告別36年警隊生涯。今日作為其最後上班日，警務處今早在灣仔警察總部舉行告別檢閱儀式，銀樂隊即場演奏，蕭澤頤在數百人列隊拍手歡送及致敬下離開警察總部，全程微笑及與出席人士握手，其間有人高呼「阿Sir，退休快樂！」蕭澤頤其後登上警務處的座駕離開。
他於3月29日任內最後一次以警務處處長身份檢閱警察學院畢業學警，他致辭時表示感到百感交集，想起36年前的自己懷住除暴安良的理想加入警隊。他指成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。
據了解，現任警務處副處長(行動)周一鳴晉升警隊「一哥」幾可肯定，只待國務院正式任命，最快本周有公布。52歲的周一鳴1995年加入警隊出任督察，早被視為未來「一哥」大熱人選，他在2019年反修例風波期間，出任九龍西總區副指揮官嶄露頭角，被視之為警隊「明日之星」。他在過去三年間連升三級，涉獵刑事、行動及人事的範疇。
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