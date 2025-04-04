iShowSpeed香港︱粉絲港鐵追星如「屍殺列車」疑毀閘機　職員報警

美國網紅iShowSpeed（甲亢哥）自3月24日開始中國行，今日（4日）現身香港，並在YouTube直播期間成功突破3,800萬訂閱人數。Speed平日以誇張形式直播，吸引大量年青人追看。他今午直播乘搭港鐵，由上環站到天后站，吸引大量粉絲追隨。



下午約3時46分，Speed在港鐵天后站內期間，車站被人群擠得水泄不通，港鐵職員報警求助，而Speed最後經天后站A2出口離開。事件中無人受傷，但有網上圖片顯示，當時疑有人在車站跳閘，天后站內有閘機更疑被撞毀，有網民形容場面猶如「屍殺列車」。警方將案件分別列作投訴及刑事毀壞，當中刑毀案涉及港鐵職員於下午約4時03分報案，指天后站有一個閘機損毀，東區警區刑事調查隊第二隊接手跟進。



港鐵回覆《香港01》查詢時，證實有扶手電梯被拍停、亦有閘機受到破壞及有人逃票等，指已就事件報警，並譴責作出相關行為的人。



天后站有閘機損毀，已暫停使用。（鄧海興攝）

記者事後到天后站視察，人流散去後天后站已復常，損毀閘機被封起暫停使用。

而Speed由上環進入港鐵站，在上環站候車期間，曾被大批人包圍，現場極度混亂及嘈炒，他不禁「黑面」，更曾爆粗大叫包圍者收聲。有網民指「啲香港人成日話大陸人冇質素，睇咗speed直播反而覺得佢喺大陸嗰時啲人仲理性，我哋係咪應該反思下而唔係成日鬧人哋冇質素？」

▼SPEED搭港鐵▼



Speed訪港期間乘搭港鐵，在上環站被大批人追隨包圍，面對嘈雜環境不禁「黑面」。（Threads @javayuwbhwh/翻攝iShowSpeed YouTube live）

有網民表示，「這次ishowspeed在香港的直播真的是大災難」，更斥「到底那個白衣導遊是誰，爛到爆」，指他安排行程不周。

Speed乘搭港鐵，有粉絲跨過閘機追星。（Threads @kamdy._.417/翻攝iShowSpeed YouTube live）

▼SPEED訪港▼

