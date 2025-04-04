Youtuber IShowSpeed是誰？20歲網紅擁C朗主題跑車　遭遊戲商封禁

Youtuber IShowSpeed周六（4日）遊覽香港兼開全日直播，吸引大批粉絲「追星」，所到之處人頭湧湧，到底這位有接近3800萬訂閱的直播主是何方神聖？



IShowSpeed在其亞洲之旅期間造訪香港。（Youtube截圖）

IShowSpeed（Speed）原名Darren Jason Watkins Jr.，現年20歲，來自美國，他從2019年開始直播主生涯，到2021年開始走紅，除了遊戲直播，他也有許多出位的舉動，常在直播中瞪大雙眼、以極高的音量和兇狠的表情談話及與觀眾互動，以誇張、搞笑的反應聞名。

Speed也製作自己的歌曲，包括在2022卡塔爾世界盃前發布一首名為《World Cup》的歌曲，現在IShowSpeed頻道訂閱量已接近3800萬，深受年輕一代歡迎。

Speed在直播期間參觀印有C朗拿度展覽廣告的電車。（Youtube截圖）

Speed也熱愛足球，是C朗球迷，他曾分享自己穿上葡萄牙國家隊和曼聯球衣的照片，在2023年6月在里斯本的一場歐洲國家盃外圍賽後，他終於在賽後於停車場成功與C朗會面，不僅與C朗交談、他也激動地擁抱C朗。

Speed曾展示自己的林寶堅尼跑車，是以車身拉花是葡萄牙國家隊的紅、綠色，車頭有C朗的招牌慶祝動作卡通和葡萄牙足總的徽章，車門也有C朗的代表號碼7號。

雖然Speed的激動反應是他受歡迎的原因、也成為許多網絡迷因的材料，但他也曾引起不少爭議，他以前曾在主流直播平台Twitch直播，惟2022年他在一次直播遊戲《特戰英豪》（Valorant）時，向一名女性玩家說出涉性別歧視的言論，叫她「離開遊戲、去洗你老公的碗吧（Get off the fucking game and do your husband's dishes）」，結果遭遊戲廠商拳頭（Riot Games）永久封禁，他事後為此而道歉；2023年，他又因涉向一名網紅說出有性意味的威脅言論，被Twitch封禁，之後他就以Youtube為主要直播平台。