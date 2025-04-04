IShowSpeed甲亢哥遊港│打小人、坐電車、飲維他奶　看熊貓咁反應

【IShowSpeed／甲亢哥／Youtuber 】人稱「甲亢哥」、來自美國的20歲頂流YouTuber 網紅Speed來港，周五（4月4日）起在其YouTube頻道IShowSpeed直播在香港各區「自由行」，更入鄉隨俗到灣仔鵝頸橋打小人，又去海洋公園探望熊貓「家姐」、「細佬」，更乘電車、坐地鐵，飲維他奶、吃雞蛋仔，其一舉一動成為連登網民關注焦點，不斷開帖討論其去向，成為香港網上「盛事」。



有網民更笑稱，Speed在港的行程既貼地又豐富，而且見證到港人的熱情，令他儼如香港的最佳旅遊大使。不過，亦有人指他所做之處均有太多人聚集，尤其是乘坐電車時有多人走出馬路追車，而他亦把上半身伸出車外，當去到地鐵站亦引起混亂，認為應加強安全保障。



IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

「甲亢哥」IShowSpeed是誰？

「甲亢哥」IShowSpeed（Speed）原名Darren Jason Watkins Jr.，現年20歲，來自美國，他從2019年開始直播主生涯，到2021年開始走紅，除了遊戲直播，他也有許多出位的舉動，常在直播中瞪大雙眼、以極高的音量和兇狠的表情談話及與觀眾互動，以誇張、搞笑的反應聞名。

YouTube頻道訂閱量近3,800萬

Speed也製作自己的歌曲，包括在2022卡塔爾世界盃前發布一首名為《World Cup》的歌曲，現在IShowSpeed頻道訂閱量已達3,800萬，深受世界各地的年輕人歡迎。

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

到灣仔鵝頸橋下「打小人」

甲亢哥於4月4日現身香港展開特別旅程。他的行程安排別具特色，早上從銅鑼灣時代廣場出發，先到灣仔鵝頸橋下親自體驗傳統的「打小人」儀式，更跟隨現場的大嬸指示誠心上香，然後手持鞋子猛力打小人「執行正義」，引得現場市民看得捧腹大笑。

甲亢哥看到大熊貓感到十分好奇和興奮，高呼：「這是我人生第一次見到真實的大熊貓！」（IShowSpeed Youtube截圖）

甲亢哥看到大熊貓感到十分好奇和興奮，高呼：「這是我人生第一次見到真實的大熊貓！」（IShowSpeed Youtube截圖）

甲亢哥在車上大喝維他奶出品的盒裝「麥精」飲品。（IShowSpeed Youtube截圖）

去海洋公園看熊貓勁興奮

甲亢哥其後上車到香港海洋公園，在車上大喝維他奶出品的盒裝「麥精」飲品，而他到海洋公園見到大熊貓一家三口，當中「家姐」、「細佬」亦在場，甲亢哥十分好奇和興奮，高呼：「這是我人生第一次見到真實的大熊貓！」他其後在工作人員陪同下餵企鵝，表現出童心未泯的一面。

甲亢哥看到1名擁躉鞋帶甩脫時，竟即時「紆尊降貴」親自蹲下為對方綁好鞋帶。（IShowSpeed Youtube截圖）

甲亢哥看到1名擁躉鞋帶甩脫時，竟即時「紆尊降貴」親自蹲下為對方綁好鞋帶。（IShowSpeed Youtube截圖）

吃雞蛋仔 蹲下為擁躉綁鞋帶

甲亢哥其後遊走於香港各處，又跟市民一起擲波波的攤位遊戲，又品嘗香港地道美食雞蛋仔，最搞笑是他看到1名擁躉鞋帶甩脫時，竟即時「紆尊降貴」親自蹲下為對方綁好鞋帶，而他其後又去到球場踢足球，卻又顯得氣喘喘，看來體能有待提升。

坐電車身體伸出車做出危險動作

甲亢哥其後登上車身印有其偶像C朗拿度廣告的電車，登上上層靠窗位置，看來心情相當興奮，又手持粉絲送的吹氣寶劍揮舞，沿途更有十多人在地上急奔跟隨。不過，甲亢哥卻把上半身伸出車外，其至伸手跟逆線而來電車上的人拍手打招呼，做出危險動作。而他其後轉乘港鐵，繼續香港行程。

Speed在直播期間參觀印有C朗拿度展覽廣告的電車。（Youtube截圖）

Speed遊香港期間坐電車，心情興奮。（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed坐電車時把上半身伸出車外，動作危險，沿途有十多人跟隨電車急跑。（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed坐電車時把上半身伸出車外，動作危險。（IShowSpeed Youtube截圖）

香港網民封IShowSpeed做「最佳香港旅遊大使」

甲亢哥在IShowSpeed頻道直播遊港期間，引起香港網民在社交頻道熱烈討論，其中連登討論區更有多達數千個留言，有網民笑指Speed遊港效益「勁過盛事經濟」，因其行程貼地，很能體現香港獨特風情，「睇嚟應該無政府安排，鍾意去邊就去邊」，不少人更介紹Speed去具有香港特色的景點，例如重慶大廈、深水埗、旺角等等，更封他為「最佳香港旅遊大使」，不過亦提醒他要在安全情況下出遊，不要引起混亂。

IShowSpeed擁有數千萬粉絲，Speed當然能買得起訂制的林保堅尼跑車。（Instagram）

Speed曾與C朗本人合照。（Instagram）

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甲亢哥早前到中國旅遊並全程直播，引發全球網民的關注，行程中他身處北京時，由美國、越南混血，長期在華發展的網紅李美越擔任隨身翻譯，惟期間李美越多處翻譯不恰當，更冒犯地將中國女生稱之為「chick」，令不少網民感到不滿。

李美越稱粉絲不正常。（影片截圖）

李美越將中國女生稱之為「chick」。（影片截圖）

李美越將中國女生稱之為「chick」。（影片截圖）