IShowSpeed訪港｜遊維港識朋友學功夫　直播逾9小時粉絲逼爆港九

在全球有大量粉絲的美國網紅YouTuber「IShowSpeed」今日（4日）訪港，由早上開始直播，從銅鑼灣玩起。熱愛葡萄牙球星C朗拿度的Speed身穿香港足球隊7號球衣現身，背後印字為Speed。

在銅鑼灣，Speed見到一架車身有C朗博物館廣告的電車時，更突然衝出馬路，表示想上車。Speed先去海洋公園看熊貓、餵企鵝，之後到附近的黃竹坑遊樂場感受香港街場氣氛，踢完波再打籃球，大量人群圍觀。在中午，他到太平山頂遊覽，跟住落到北角城市花園附近及上環文武廟，之後他在西環如願登上那架「C朗電車」，吸引大批粉絲跑馬路追車，到上環轉搭地鐵亦引起混亂。他在天后出閘，坐車過海，遊覽馬騮山、廟街及維港。在直播的9個多小時，從港島到九龍，Speed所到之處，盡是人山人海。



Speed在4月4日訪港，早上到銅鑼灣感受打小人。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，早上到銅鑼灣感受打小人。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，見到有人向他送上C朗禮品，他馬上激動擁抱。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，途中見到身穿美斯球衣的人。（YouTube片段截圖）

Speed近日到訪中國多個城市，今日來了香港，由朝早開直播，長期吸引約14萬人觀看。他今日上身穿了一件港隊7號球衣，背後印字為Speed，而下身則穿了一條AC米蘭運動長褲。他一開始在時代廣場附近下車，行到鵝頸橋，嘗試打小人。

YouTuber「IShowSpeed」是世界知名網紅，在YouTube有3790萬個訂閱，並在香港遊期間突破3800萬訂閱。他是葡萄牙球星C朗的支持者。

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Speed在4月4日訪港，見到C朗電車衝出馬路。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，見到C朗電車衝出馬路。（YouTube片段截圖）

在軒尼詩道期間，他突然見對面行車線有部電車經過，車身印了C朗博物館的宣傳海報。他跑出馬路中心，去到分隔行車線的欄杆，大喊「Oh Ronaldo! Oh Ronaldo in Hong Kong」、「How can I get on Ronaldo」。

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場踢波。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場踢波。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場踢波。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場打籃球。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場打籃球。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，他到黃竹坑街場打籃球。（YouTube片段截圖）

港超球員黃浩然在黃竹坑遇上Speed。（黃浩然Threads）

離開銅鑼灣後，他到海洋公園，看熊貓、餵企鵝、搭吊車。之後，他到黃竹坑遊樂場與小朋友踢波，再跟人在籃球場鬥波。現場有數十人圍觀，Speed身邊有數名身材健碩的保鑣。港超南區球員黃浩然在社交網站分享，與一班球會隊友在黃竹坑遊樂場遇上Speed。

Speed在4月4日訪港，中午上太平山。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，中午上太平山。（YouTube片段截圖）

Speed在4月4日訪港，中午上太平山。（YouTube片段截圖）

離開太平山後，他落到北角，在茶餐廳買菠蘿包食，再上車食蛋治，大量人群包圍他的座駕。之後，他到上環文武廟，入廟求籤，文武廟外人山人海。

Speed到上環文武廟求籤，門外有大量支持者。（YouTube片段截圖）

Speed到上環文武廟求籤，門外有大量支持者。（YouTube片段截圖）

Speed到上環文武廟求籤，門外有大量支持者。（YouTube片段截圖）

Speed到上環文武廟求籤，門外有大量支持者。（YouTube片段截圖）

Speed到上環文武廟求籤，門外有大量支持者。（YouTube片段截圖）

下午3時左右，他坐車到西環電車廠，去看C朗電車，之後行到車站，登上C朗電車，往柴灣方向去。在電車上，他坐在上層，經常將身體伸出窗外，更接住粉絲擲上來的禮物，包括一把膠劍。電車一邊行駛，數以十計的粉絲跟住電車跑，很多人都跑出馬路，險象環生。

Speed在西環登上「C朗電車」，搭到上環。（YouTube片段截圖）

Speed在西環登上電車，搭到上環。（YouTube片段截圖）

Speed在西環登上電車，搭到上環。（YouTube片段截圖）

Speed在西環登上電車，搭到上環。（YouTube片段截圖）

Speed在西環登上電車，搭到上環，粉絲跟住跑馬路。（YouTube片段截圖）

Speed在西環登上電車，搭到上環。（YouTube片段截圖）

Speed在西環登上電車，搭到上環，途中與對面線的電車乘客握手。（YouTube片段截圖）

他坐在上環下車，行去上環港鐵站，途中大量人群跟隨他。在地鐵站內，群情洶湧。他登上往柴灣方向的港島線列車，保鑣攔在四方，不准粉絲靠近，更阻止其他站的人從最近Speed的車門上車。Speed搭到天后下車，大批粉絲跟隨，有人更加跑上逆方向的扶手電梯，有人跳閘。幾經辛苦，Speed終於登上私家車。

Speed行去上環港鐵站途中，大批粉絲跟隨。（YouTube片段截圖）

Speed從天后落車，大批粉絲跟隨。（YouTube片段截圖）

Speed發現有粉絲跑上逆方向的扶手電梯。（YouTube片段截圖）

有粉絲跑上逆方向的扶手電梯。（YouTube片段截圖）

有粉絲在天后站跳閘。（YouTube片段截圖）

Speed離開港島後，到「馬騮山」看猴子。（YouTube片段截圖）

Speed離開港島後，到「馬騮山」看猴子。（YouTube片段截圖）

Speed離開港島後，到「馬騮山」看猴子。（YouTube片段截圖）

他坐車過海到九龍，去到馬騮山看猴子，慶祝達成3800萬訂閱。之後，他坐車落油麻地廟街，品嚐小食，包括牛雜、魚蛋及糖水。他之後行到一間食店食蛇羹，表示好好味。有鏡頭影到食店門外有上百人聚集。下午5時許，他上車離開廟街。

Speed到廟街食牛雜。（YouTube片段截圖）

食店門外有上百人聚集，群情洶湧。（YouTube片段截圖）

Speed與粉絲慶祝3800萬訂閱。（YouTube片段截圖）

離開廟街後，他坐車到尖沙咀，遊覽星光大道，觀賞李小龍像。之後，他登船遊覽維港。

Speed登船遊覽維港。（YouTube片段截圖）

Speed登船遊覽維港。（YouTube片段截圖）

碼頭上有數以百計的粉絲。（YouTube片段截圖）

在觀光船上，Speed大部分時候坐在一位25歲綠衣女子身旁，兩人言談甚歡，綠衣女會扮卡通聲，又教Speed中國功夫。兩人更在甲板上站起來耍功夫，有時會因大浪而失平衡。最後，觀光船靠岸，Speed在會展上車，結束今日超過9小時的直播。

Speed在觀光船上與一位綠衣女子談笑風生。（YouTube片段截圖）

Speed在觀光船上與一位綠衣女子談笑風生。（YouTube片段截圖）

Speed與綠衣女子在船上耍功夫。（YouTube片段截圖）

總結9小時多的直播，Speed去過的香港景點包括鵝頸橋打小人、海洋公園、太平山、上環文武廟、電車、馬騮山、廟街、尖沙咀星光大道及維多利亞港。景點以外，他曾到黃竹坑街場與香港青少年交流球技。

Speed與綠衣女子在船上耍功夫。（YouTube片段截圖）

Speed在耍功夫時失平衡。（YouTube片段截圖）

臨落船，Speed將一隻路飛公仔送給她留念。（YouTube片段截圖）