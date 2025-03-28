Coldplay演唱會印錯票｜羅淑佩：無法想像　將探討設立新售票平台

英國天團Coldplay下月初將在啟德主場館舉行巡迴演唱會，售票網Cityline指部份「門票上的資料出現偏差」須更換，但至今未交代原因，其換票安排亦受到批評。文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受報章專訪時，形容無法想像（unthinkable）事件會發生，又稱計劃諮詢各大型活動主辦方，了解他們過往與Cityline合作的體驗，以及有否需要另設新的售票平台。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受《南華早報》專訪指，對Coldplay演唱會印錯票事件感到失望，形容事件無法想像（unthinkable）。（資料圖片／廖雁雄攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受《南華早報》專訪，談到Coldplay演唱會印錯票事件，羅淑佩指對事件感到失望，形容事件無法想像（unthinkable），又指至今仍不知道導致事件的原因，認為售票平台Cityline應向公眾公代。

Cityline現時於香港七個地方及內地兩個城市提供共九個換票點，羅淑佩稱，外地持票人抵港後仍可換票，認為受事件影響的人不會太多。

不過，羅淑佩強調類似事件不可重複發生，政府會了解當中因由，又表示長遠有意改善本港的活動售票制度，舉例指各活動應全面改用電子門票。她又指，計劃諮詢各大型活動主辦方，了解他們過往與Cityline合作的體驗，以及有否需要另設通用、獨立的售票平台。

惟羅淑佩指出，香港是自由市場，活動主辦可自行決定使用的售票平台，但認為若當局提出改革，Cityline有必要交出良好表現，否則活動主辦方不會繼續與Cityline合作。