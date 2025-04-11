無牌牙醫︱24歲女疑自學漂牙開「美容中心」　警葵涌工廈放蛇拉人

警方葵涌分區早前接獲情報指，有無牌牙醫在葵涌金基工業大廈一單位營運，非法提供牙齒美白服務。警方調查後，今午（11日）聯同衞生署採取執法行動，警方派出一名警員喬裝顧客搗破該店，檢取一批牙科用具，儀器、漂白劑等。單位內一名姓劉（24歲）女子，涉嫌「未經註冊而以牙醫身份執業」被捕。她獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。案件由葵涌分區雜項調查隊繼續跟進。



消息指，被捕女子為店鋪負責人，並非註冊牙醫，有人以「美容中心」名目，獨自營運約一年半，除提供非法牙齒美白服務外，亦提供面膜美容。警方懷疑她自行學習漂牙的簡單程序；至於儀器來源，仍有待調查。



行動中，一名24歲女子被捕；警方檢獲一批牙科用具。（梁偉權攝）

早前33歲女子尖沙咀無牌為人箍牙被捕 成修例後首案

另外，警方今早召開記者會交代，《牙醫註冊條例》於今年元旦修例後，首宗涉嫌使用口腔內掃描儀取得數碼影像及處方隱形矯齒牙套的拘捕行動。案情指，一名33歲女性在尖沙咀廣東道一個共享辦公室內為人箍牙，被懷疑沒有牌照。警方相信她在該牙科中心工作約兩年，受影響人數亦有待調查。

使用掃瞄儀器取得他人口腔影像，須由註冊牙醫操作。（翁鈺輝攝）

警方尖沙咀分區雜項調查隊督察薛嘉泳稱，今年2月收到巿民投訴，指在廣東道一幢商廈內的共享辦公室內，接受牙齒矯正服務期間，懷疑對方是無牌牙醫。

尖沙咀分區雜項調查隊主管督察薛嘉穎（右）及衞生處署任首席牙醫畢羽田醫生。（翁鈺輝攝）

警方收到投訴後，隨即聯絡衞生處進行相關部署，並於昨日（10日）下午2時許，與衞生處採取聯合執法行動，由警方派出一名警員喬裝顧客，搗破該非註冊牙醫執業的牙齒矯正中心，拘捕一名33歲姓蔡的女子，經調查證實她並非註冊牙醫。行動中檢獲一批牙科醫療用具、儀器及矯形的牙套。該名女子已經獲准保釋候查，案件續由尖沙咀分區雜項調查隊繼續跟進。

今年初，另一名女子亦因替人進行漂牙或牙齒美白程序，涉嫌違反新條例而被捕。

使用口腔內的掃瞄儀器、處方隱形矯齒牙套必須由註冊牙齒操作

衞生處署任首席牙科醫生畢羽田稱，自從2025年1月1日牙醫註冊條例修訂後，定明某些從事牙科執業的定義有更新，包括進行漂牙、牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套及進行牙齒貼片療程；此外，使用口腔內掃瞄儀，取得另一人的數碼影像，均屬從事牙科執業指定的服務，必須由註冊牙齒操作。

今次事件中的投訴人是接受矯齒服務，即處方隱形矯齒牙套一項，被捕人為她用儀器掃瞄已經觸犯法例。畢羽田呼籲巿民千萬不要光顧無牌牙醫，如有懷疑可上香港牙醫管理委員會的網頁，有註冊牙醫的名單，以確認服務提供者的身份。

衞生處呼籲勿貪便宜或輕信社交媒體的推廣光顧無牌牙醫

根據香港法例第156章《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫，而在港以牙醫身份執業，即屬違法，一經定罪，最高罰款港幣10萬元及監禁3年，教授及協助者同屬違法，

薛嘉泳呼籲巿民不要貪便宜，或輕信社交媒體的推廣而光顧無牌牙醫，因為他們沒有專業資格及監管，會危害巿民健康。巿民如有懷疑，應該向警方或衞生署舉報。

另外，如非註冊牙醫從事牙科執業，例如使用掃瞄儀器檢查口腔或牙齒，亦屬違法，「唔知情」並非辯護理由。公司聘請非註冊牙醫從事牙科執業，同屬違法，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁3年。