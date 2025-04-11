無牌牙醫｜33歲女子涉非法幫人矯齒被捕　更新牙醫條例後首宗

不少人箍牙以改善儀容，但要慎防光顧無牌牙醫。衞生署今日（11日）公布在尖沙咀一座商業大廈內拘捕一名33歲女子，她涉嫌並非註冊牙醫，而為他人使用口腔內掃描儀取得數碼影像及處方隱形矯齒牙套。



衞生署今年更新《牙醫註冊條例》中「從事牙科執業」的定義，訂明需由註冊牙醫提供的服務，以更好保障市民健康。（資料圖片）

衞生署表示，《牙醫註冊條例》今年更新「從事牙科執業」的定義後，首次有人涉嫌並非註冊牙醫，但替人使用口腔內掃描儀取得數碼影像，以及為他人處方隱形矯齒牙套被捕。警方和衞生署人員昨日（10日）聯合執法，於尖沙咀拘捕該名女子。

該《條例》清楚訂明只有註冊牙醫方可為另一人提供以下服務：

（一）進行漂牙或牙齒美白程序；

（二）處方隱形矯齒牙套；以及

（三）進行牙齒貼片療程。

根據法例，任何並非註冊牙醫的人士如提供或企圖提供上述服務，即屬違法。一經循簡易程序定罪，可處第六級罰款及監禁3年，或一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

衞生署提醒，市民切勿光顧無牌牙醫，以保障個人健康。選用牙科服務前，市民可瀏覽香港牙醫管理委員會在網上公布的「註冊牙醫名單」，確認服務提供者的資格。市民如有懷疑，應避免接受該等服務，以策安全。