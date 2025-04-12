少訊創新科技大賽頒獎典禮　周一鳴﹕為香港和國家培育創科人才

警方「少年警訊創新科技大賽2024-25」今日（12日）在香港科學園舉行頒獎典禮暨嘉年華，頒發70個奬項予110名得奬者。警務處處長周一鳴在在典禮上致辭稱，隨着警方加強打擊「太空油毒品」，今屆大賽加入「青年抗毒」的主題，鼓勵參賽者透過創意方案，提高青少年的抗毒意識。他亦提到少訊未來將推出更多創新活動，為香港和國家培育創科人才。



警務處處長周一鳴（左二）、教育局副局長施俊輝博士（右二）、中國銀行（香港）資訊科技部總經理翁暉（左一）及警務處行動處處長陳東（右一）為活動揭開序幕。(政府新聞處圖片)

警務處處長周一鳴、教育局副局長施俊輝、中國銀行（香港）資訊科技部總經理翁暉及警務處行動處處長陳東擔任主禮嘉賓。周一鳴在致歡迎辭時指，少訊自1974年成立以來，一直以培育「青年領袖•滅罪伙伴」為目標，致力透過多元化的活動，協助青少年樹立正確的價值觀，引導他們成為遵守法紀、有抱負和愛國愛港的新一代。

周一鳴又提到，今屆的參賽作品非常出色，證明體驗學習是STEAM教育的重要基石，有助激發學生的好奇心，培養他們的團隊合作精神和解難能力。

高小組冠軍隊伍向警務處處長周一鳴（左二）及中國銀行（香港）資訊科技部總經理翁暉（左一）介紹得奬作品。(政府新聞處圖片)

今次是少訊連續第4年舉辦創新科技大賽，旨在鼓勵中小學生運用STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）的知識和技能，構建創新可行的「智慧城市」方案。今屆增設兩項「最佳智慧城市獎」，表揚在人工智能和樂齡科技方面最具創意的作品；同時亦設「最佳安全城市獎」，以鼓勵參賽者在防騙滅罪、青年抗毒及改善社區安全方面提出創新方案，讓市民繼續安居樂業。比賽分為初小、高小、初中及高中四個組別，共吸引超過1,700名來自近160間學校的學生參加，收到逾1,300份作品。得獎名單已上載至少訊網頁。