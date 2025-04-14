CHIIKAWA海港城｜01直擊排隊者問排乜嘢？　據悉有人收$400排通宵

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二階段發售明日（15日）開始，惟主辦方之一Niko-Niko今午4時11分，突在facebook發帖稱在今午4時後，於海港城對開設官方排隊區，引來近千人「打蛇餅」排隊。大批網民湧到Niko-Niko專頁，怒斥安排不當。



《香港01》記者今晚到海港城外觀察，見到人龍排滿海港城外近五支旗杆的空地，不斷出現「打尖」糾紛。記者見到有排隊人士向保安員查詢：「知唔知排乜嘢？」有在場人士透露，獲悉有人收取400元排通宵，「我夠膽講10個有9個都唔知自己喺度排乜嘢！」警方則於今晚8時22分接獲報案，指尖沙咀碼頭附近懷疑有人聘請黑工排隊買公仔。



CHIIKAWA海港城｜即日券提早排隊打蛇餅 屢爆糾紛主辦方籲勿再排

海港城對開有大批人士打蛇餅排隊取籌。（羅日昇攝）

讀者李小姐向《香港01》報料，指今午Niko-Niko突然宣布增加場外排隊區，大批疑從內地來港的長者即在場「有組織地排隊」，亦有人向正在排隊的年輕人派發食物。

李續指，小紅書見到不少代購、炒賣CHIIKAWA香港官方期間限定店貨品的帖文，「好難令人不可以不信呢班公公婆婆就係個啲黃牛/受薪的排隊黨」。她批評Niko-Niko突然更改輪候安排，對早已按較早時公布的安排，在網上預約入場時間的人不公平，「簡單啲就係book（預約）咗飛都無用，唔係第一日嘅飛，基本上都買唔到所有款」。

現場不時出現涉及插隊或排隊黨的糾紛。（羅日昇攝）

從網上影片則見到，有排隊人士向坐在隊伍中的男子稱，「你係買呢樣嘢，但你連幾點開賣都唔知？」男子回應稱「知」、「8點鐘（開賣）囉！」亦有網民表示，排隊期間發現前後都是內地人，「聽到佢哋要係（喺）wechat報到」，質疑對方是黃牛黨。

有市民質疑在場有「排隊黨」，有人向排隊者派發食物。（讀者提供）

+ 3

翻查海港城網頁資料，CHIIKAWA香港官方期間限定店開放時間為每日上午11時至晚上9時」，而Niko-Niko的facebook帖文稱，保安及工作人員會由明日（15日）早上7時起，「帶領等候人士有序進入【領取即日整理券】區」，之後於3個指定時段：早上10時、下午2時及下午5時，順序派發當日指定場次的【即日整理券】予已在現場輪候人士，完全無提及過任何會在8時開始進行的程序或安排。

有市民質疑有「排隊黨」在場輪候，有人（坐地者）不知正確開售時間。（fb/Siu Tong）

早在Niko-Niko今午突然宣布排早設立「官方排隊區」後，已有大批網民湧入其facebook專頁帖文留言，怒斥安排不當，「邊個4點開po 4點去排？」、「今早放風話今晚十一點承認排隊，轉頭下午四點就開放俾人排隊，龍門任你搬啦」，怒斥Niko-Niko突改排隊安排是「帶頭做黃牛」、「你不如直接俾哂啲貨黃牛啦」，更有人要求日本官方重新審視香港代理，以免助長炒賣風氣。

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，大會突宣布提早一日在海港城外設「官方排隊區」，隨即有大批疑似「排隊黨」在場輪候，有排隊者表示聽到他們要經wechat「報到」。（fb截圖）

Niko-Niko於facebook專頁呼籲市民勿再前往海港城排隊。