CHIIKAWA海港城｜01直擊排隊者問排乜嘢？ 據悉有人收$400排通宵
CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二階段發售明日（15日）開始，惟主辦方之一Niko-Niko今午4時11分，突在facebook發帖稱在今午4時後，於海港城對開設官方排隊區，引來近千人「打蛇餅」排隊。大批網民湧到Niko-Niko專頁，怒斥安排不當。
《香港01》記者今晚到海港城外觀察，見到人龍排滿海港城外近五支旗杆的空地，不斷出現「打尖」糾紛。記者見到有排隊人士向保安員查詢：「知唔知排乜嘢？」有在場人士透露，獲悉有人收取400元排通宵，「我夠膽講10個有9個都唔知自己喺度排乜嘢！」警方則於今晚8時22分接獲報案，指尖沙咀碼頭附近懷疑有人聘請黑工排隊買公仔。
CHIIKAWA海港城｜即日券提早排隊打蛇餅 屢爆糾紛主辦方籲勿再排
讀者李小姐向《香港01》報料，指今午Niko-Niko突然宣布增加場外排隊區，大批疑從內地來港的長者即在場「有組織地排隊」，亦有人向正在排隊的年輕人派發食物。
李續指，小紅書見到不少代購、炒賣CHIIKAWA香港官方期間限定店貨品的帖文，「好難令人不可以不信呢班公公婆婆就係個啲黃牛/受薪的排隊黨」。她批評Niko-Niko突然更改輪候安排，對早已按較早時公布的安排，在網上預約入場時間的人不公平，「簡單啲就係book（預約）咗飛都無用，唔係第一日嘅飛，基本上都買唔到所有款」。
從網上影片則見到，有排隊人士向坐在隊伍中的男子稱，「你係買呢樣嘢，但你連幾點開賣都唔知？」男子回應稱「知」、「8點鐘（開賣）囉！」亦有網民表示，排隊期間發現前後都是內地人，「聽到佢哋要係（喺）wechat報到」，質疑對方是黃牛黨。
翻查海港城網頁資料，CHIIKAWA香港官方期間限定店開放時間為每日上午11時至晚上9時」，而Niko-Niko的facebook帖文稱，保安及工作人員會由明日（15日）早上7時起，「帶領等候人士有序進入【領取即日整理券】區」，之後於3個指定時段：早上10時、下午2時及下午5時，順序派發當日指定場次的【即日整理券】予已在現場輪候人士，完全無提及過任何會在8時開始進行的程序或安排。
早在Niko-Niko今午突然宣布排早設立「官方排隊區」後，已有大批網民湧入其facebook專頁帖文留言，怒斥安排不當，「邊個4點開po 4點去排？」、「今早放風話今晚十一點承認排隊，轉頭下午四點就開放俾人排隊，龍門任你搬啦」，怒斥Niko-Niko突改排隊安排是「帶頭做黃牛」、「你不如直接俾哂啲貨黃牛啦」，更有人要求日本官方重新審視香港代理，以免助長炒賣風氣。