復活節｜西九高鐵站人頭湧湧　旅客提早1.5小時到場：一定打蛇餅

一連四日的復活節長假期今日（18日）展開，海陸空出入境關口大清早已見人龍；較早前入境處即預計陸路出境會達到高峰近76萬人次。其中西九龍高鐵站今日清晨6時已經人頭湧湧，有「小紅書」用戶上載車站迫爆情況。有旅客預計今日人流激增，所以提早1.5小時到車站：「預咗人流多，安檢耐啲，咁多人一定打蛇餅」。



西九高鐵站人頭湧湧，秩序良好。（黃學潤攝）

西九高鐵站人頭湧湧，秩序良好。（黃學潤攝）

不少巿民趁復活節長假期外遊。（黃學潤攝）

《香港01》記者今日早上8時許到達西九龍高鐵站，出境大堂滿眼都是旅客，整體秩序良好。

離境大堂黑壓壓都是人群。（黃學潤攝）

旅客辛先生稱，趁假期到佛山祭祖兼浸溫泉，一行8人逗留3日。他說：「年年都係咁樣，唔係話特登假期上去。今日人流多，年年都咁多啦！因為大假期，好多旅行團都喺度集合。無得預過關時間，預早成個星期訂車飛，兩個星期前搶車飛。」

辛先生乘坐10時的列車，但他8時半已到來：「預咗人流多，安檢耐啲，咁多人一定打蛇餅。」有充足預算。

辛先生提早1.5小時辦過關手續。（黃學潤攝）

另一位旅客徐先生，與妻子和朋友一行超過20人，參加旅行團往貴州。他預計消費比香港便宜三分一，但坦言「（平）唔係考慮因素，係因為復活節假期，玩得開心就得。」

他又表示，以往長假期會去歐洲外國，但受各方面因素，今次轉到內地：「聽到有啲地方地震同騷亂，所以轉返大陸。內地自然風景靚，而且安全，東南亞又KK園，日本泰國又地震。」

徐先生擔心東南亞和歐洲的治安，因此復活節假期轉到內地旅遊。（黃學潤攝）

不少巿民趁復活節長假期外遊。（黃學潤攝）

不少巿民趁復活節長假期外遊。（黃學潤攝）

有中學生坐高鐵參加內地交流團。（黃學潤攝）

入境處預計，四日內將合共有約505萬人次經各陸路口岸出入境。截至昨日（17日）晚上9時，已經有逾66萬人次出境。

「小紅書」用戶上載車站迫爆情況