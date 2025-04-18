復活節前夕56萬港人出境　按年增7%　北上口岸晚上迫爆如「春運」

一連四天的復活節連同星期日長假期於周五（18日）開始，近年長假日必現的「港人大遷徙」壯觀場面再現！周四（17日）已有多達56.2萬人經海陸空口岸離港出遊，較去年的復活節前夕同日上升7%。



周四晚上深圳灣口岸、落馬洲支線／福田口岸等關口，北上人流迫爆出境大堂，現場人山人海，有人形容場面「熱鬧得像春運」，笑問「是因明天過節嗎?」



4月17日復活節假期前夕的晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地；晚上8時，落馬洲支線口岸擠滿北上港人，有人指擠擁情況較去年更甚。（小紅書圖片)

4月17日復活節假期前夕的晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地；晚上8時，落馬洲支線口岸擠滿北上港人，有人指擠擁情況較去年更甚。（小紅書圖片)

4月17日復活節假期前夕晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地，福田口岸擠得水洩不通。（小紅書圖片)

66.2萬人出境、32.6萬人入境 單日淨流失33.6萬人

入境處截至昨晚9時資料，有66.2萬人出境；當中56.2萬為港人，內地及其他旅客分別佔7.3萬及2.7萬人。相比32.6萬人入境，單日淨流失33.6萬人。

去年3月28日星期四為復活節前夕，錄得63.9萬人出境，當中港人佔52.6萬人。即今年在復活節前夕出境的總人數及港人數目，分別上升3.6%及7%。

42萬港人經水陸口岸出境 按年升8.8%

在撇除經機場、港珠澳大橋、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，昨有42萬港人經各個水陸口岸北上，比去年38.6萬人升8.8%。

4月17日復活節假期前夕晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地，晚上8時半，有在深圳灣口岸過境人潮極壯觀，有市民形容情況仿如「春運」。（小紅書圖片)

4月17日復活節假期前夕晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地，晚上8時半，有在深圳灣口岸過境人潮極壯觀，有市民形容情況仿如「春運」。（小紅書圖片)

最多港人經羅湖出境 深圳灣口岸晚上「熱鬧得像春運」

當中最多港人經羅湖及羅落馬洲支線口岸北上，分別有11.4萬及10萬人次，第三多經深圳灣，有7.86萬人次，各約6萬多人經機場、高鐵西九龍或港珠澳大橋出境。

在晚上8時，落馬洲支線口岸擠滿北上港人，有人指去年沒有這麼多人，「誇張！去年都還比較絲滑」。另人在8時半在深圳灣口岸等出境，離境人堂人山人海，有人形容「熱鬧得像春運」，笑問「是因明天過節嗎?」

4月17日復活節假期前夕晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地，晚上8時半，有在深圳灣口岸過境人潮極壯觀，有市民形容情況仿如「春運」。（小紅書圖片)

4月17日復活節假期前夕下午，大批港人到機場乘搭飛機出外旅遊。（洪戩昊攝)

4月17日復活節假期前夕下午，大批港人到機場乘搭飛機出外旅遊。（洪戩昊攝)

不少港人昨經香港國際機場出遊，當中部份人往日本及台灣旅遊。不過部份港人受到日本7月會有地震傳言的影響，擔心在當地遭遇危險，更改未來的旅遊計劃，有人趁今個復活節遊日，「可能去埋今次，下半年就唔去住喇。」