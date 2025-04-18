復活節交通最新｜深圳灣口岸、羅湖人潮最擠擁　港珠澳大橋現車龍

【深圳灣口岸/高鐵/西九龍高鐵站/港珠澳大橋/北上/深圳】一連四日的復活節長假期今日（18日）展開，首日各大口岸早上都出現大批北上人潮，最新深圳灣及羅湖口岸人流較多，其中在深圳灣口岸出現大量港人北上旅行團；深圳灣大橋及港珠澳大橋都已現車龍，警方呼籲各口岸現時繁忙，出遊人士要耐心等候。



另外今早西九高鐵站，東鐵線往羅湖/落馬洲口岸列車都逼爆，有網民指早上6時、東鐵綫往口岸方向列車已很難上到車。記者8時30分左右在港鐵九龍塘站，看到不少港人「拖篋」、一家大細準備北上。在上水站，亦有不少市民須排隊進入車站。



入境處預計陸路出境會達到高峰，達到近76萬人次，而四日內將合共有約505萬人次經各陸路口岸出入境。



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港人港車北上度假，港珠澳大橋出現車龍。(港車北上分享FB圖片)

港人港車北上度假，港珠澳大橋出現車龍。(港車北上分享FB圖片)

深圳灣大橋出現車龍。(讀者提供圖片)

【11:30】各口岸現時都非常繁忙，網上可見，深圳灣公路大橋大塞車。

【11:10】警方呼籲，各口岸現時繁忙，以羅湖及深圳灣口岸人流較多，深圳灣大橋已現車龍，請市民耐心等候。

【11:00】港人港車北上度假，港珠澳大橋出現車龍。

今早近10時，深圳灣口岸亦人山人海，出現大批北上人潮。(雷綺婷攝)

【10:00】深圳灣口岸亦人山人海，出現大批北上人潮，當中不乏旅行團。

今早近10時，深圳灣口岸亦人山人海，出現大批北上人潮，當中不乏旅行團。。(雷綺婷攝)

有網民今早在西九龍高鐵站，排隊人龍延伸至站外。(小紅書圖片)

有網民今早在西九龍高鐵站，排隊人龍延伸至站外。(小紅書圖片)

有網民指今早6時許在西九龍高鐵站已經人山人海。(小紅書圖片)

復活節假期首日，大批市民在上水站月台等候列車往羅湖/落馬洲。(吳美松攝)

復活節假期首日，大批市民在上水站月台等候列車往羅湖/落馬洲。(吳美松攝)

復活節假期首日，大批市民在上水站等候進入車站乘列車往羅湖/落馬洲。(賴卓盈攝)

早上9時左右，東鐵綫上水站往羅湖/落馬洲方向月台早已擠滿準備北上的港人。短短10分鐘，各車門前已有人龍，惟到站的列車上亦已人滿為患，不少乘客未能上車；有乘客嘗試硬擠上車，不過失敗。

復活節假期首日，在九龍塘站有大批市民一早乘車北上度假。(吳美松攝)

入境處預計昨日（17日）至下周一（21日）會有約505萬人次經各陸路口岸出入境。而入境高峰期是下周一，約61.8萬人。另外，復活假期期間羅湖、落馬洲及深圳灣三個口岸每日分別預計有約22.5萬、20.2萬及16.4萬人次出入境。

昨晚（17日）截至九時，已經有逾66萬人次出境。為應對跨境需要，巴士及港鐵等將增加服務。

東鐵綫上水站往羅湖方向月台亦有不少市民候車返內地。(吳美松攝)

昨晚（17日）截至九時，有逾66萬人次出境。（洪戩昊攝）

入境處預計復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（周令知攝）

入境處預計復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（周令知攝）

入境事務處數據顯示，截至昨晚（17日）9時，出入境人次逾98萬，當中超過66萬人次出境。逾56.4萬人次經陸路北上，最多人經羅湖口岸，有近13萬；其次是落馬洲支線，出境人次約11.7萬。

入境處表示，會連同香港警務處、香港海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

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