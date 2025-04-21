太空油｜毒販每粒$350謀巨利　用家變拆家散貨　學生製毒報酬$6粒

新興毒品「太空油毒品」被刊憲修例列為毒品後，罰則加重，但未有嚇窒毒販或吸食者。有知情人士指，原材料依托咪酯多來自印度藥廠，每公斤可製5000粒煙彈，平均成本每粒數十元，但售價最高可達350元，利潤將近十倍，相當可觀，而且「有人買就有人賣」，毒販為求賺錢而鋌而走險。毒販甚至推出「批發價」，平均每粒110元，吸引吸食者成為小拆家散貨。吸食者則能透過朋輩熟人、社交平台等渠道，輕易購得太空油毒品煙彈。更令人擔心的是，警方近日揭發毒販以廉價報酬或免費毒品，誘惑青少年充當太空油製毒師。



海關在一個由印度寄抵香港的包裹，檢獲1公斤「太空油毒品」原材料「依托咪酯」粉末，相信可製成逾3,000粒太空油煙彈，市值約100萬元。（王譯揚攝／資料圖片）

「太空油毒品」是一種新興毒品，外表看似普通電子煙油，卻暗藏危險。「太空油毒品」以電子煙方式吸食，能帶來短暫的快感，但也極易令人上癮。主要成分通常含有依托咪酯（Etomidate），這是一種受法律嚴格管制的麻醉劑，需醫生處方才能合法使用。 香港警務處網頁

販運太空油毒品利潤豐厚 毒販鋌而走險

海關關長陳子達今年2月召開記者會，指海關去年共偵破19宗太空油毒品案件，檢獲23.5公斤依託咪酯，以及202粒懷疑含有依託咪酯的煙彈，共拘捕15人，過往有不法分子透過貨運渠道運毒，其中由印度入口貨物佔多。

有知情人士透露，依托咪酯原材料多從印度藥廠購入，每公斤成本約10多萬元，但可製成3000至5000粒煙彈，利潤驚人，驅使毒販不惜冒刑責風險繼續販毒。太空油毒品煙彈批發價約每粒110元，較修例前上漲約30元，但大量購入會有折扣，有吸食者因而成為小拆家散貨，以每粒散價最高約350元計算，利潤高達兩倍。他又指，修例後，吸食者仍可透過熟人買貨，並在娛樂場所或住所吸食。

太空油毒品煙彈批發價約每粒110元，較修例前上漲約30元，但大量購入會有折扣，有吸食者因而成為小拆家散貨。

毒販強調交易安全 擺貨後拍照買家可自取

20歲的女吸食者花花（化名）透露，修例前，毒販在Telegram、WhatsApp、Instagram及Signal等平台公開發限時動態宣傳，標明價格，甚至安排的士司機送貨。「我喺向毒竇、魚檔 （釣魚機賭檔）攞貨，如果我唔去，我打個電話，佢哋都可以幫我call的士，然後叫的士司機送過嚟。」花花從朋友口中得知，修例後，毒販防範意識顯著提升，他們停止公開宣傳，轉用隱秘方式交易，將毒品藏於路邊、公園角落或草地，拍攝照片後通知買家自取。

年僅20歲的花花吸食可樂煙及太空油分別2年及半年。(楊凱力攝)

記者在修例前後，都成功透過Telegram聯繫賣家，發現賣家接受泰達幣（USDT）、支付寶或微信轉帳，每粒煙彈約300元人民幣，即使只買一粒，亦可送貨至香港指定地點。賣家強調交易安全，會將貨物藏於隱蔽處，錄影或拍照後通知買家自取。

3名分別14歲、16歲及18歲的男女涉嫌干犯製造危險藥物罪被捕，均有黑社會背景。經初步調查，3名被捕人曾在同一所學校讀書，互相認識，每製作一粒太空油毒品收取6元報酬。

學生淪製毒師 每粒煙彈收6元報酬

更令人憂慮的是，毒販利用青少年參與製毒活動。警方4月8日在上水金錢村搗破一處太空油毒品製毒工場及儲存倉，檢獲市值逾100萬元的太空油毒品，相信主要供應元朗區非法娛樂場所或透過網上途徑出售。3名分別14歲、16歲及18歲的男女，因涉嫌製造危險藥物被捕，均有黑社會背景。

據初步調查，三人曾在同一學校就讀，互相認識，每製作一粒太空油煙彈僅獲6元報酬。其中18歲輟學青年擔任「廚師」，負責將香味煙油與依托咪酯粉末加熱混合，再用針筒注入煙彈。警方相信，毒販以廉價報酬或免費毒品誘惑青少年參與販毒，對此予以強烈譴責，並表示將向法庭申請加刑。

2025年2月14日，政府將俗稱「太空油」的依托咪酯（Etomidate），與及其三種類似物（美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯）列為毒品。販運及非法製造，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。管有和服用，最高亦可被判監禁7年及罰款100萬元。 保安局

社工表示，修例前在Instagram搜尋「太空」即可找到販毒專頁，公開標價並提供折扣，修例後狀況沒有太大改變。

社工﹕修例對阻嚇效果 毒販IG繼續明碼實價

香港中華基督教青年會荃灣會所程序幹事呂卓僖亦表示，修例前在Instagram搜尋「太空」即可找到販毒專頁，公開標價並提供折扣，修例後「呢啲專頁仍然存在，依然係明碼實價，可能講一粒幾多錢，買多幾粒會有平有折，販賣狀況應該都唔係有好大改變。」

呂卓僖指出，修例對毒販的阻嚇效果有限，太空油吸食人數亦未見顯著下降。他分析，太空油以電子煙機及煙彈為載體，令人誤以為可逃避執法，助長其流行。此外，不少年輕人因生活困境、家庭壓力或感情問題等，依賴吸食太空油來逃避問題，紓緩情緒。修例雖加重罰則，但未能解決這些根源性問題，難以有效遏止吸食潮。香港中華基督教青年會荃灣會所助理主任幹事馮智傑認為，惟有增撥更多資源在青少年工作及支援家長，才能有助改善問題。