太空油｜殺入小學　學校求助激增10倍　教師沒收大袋電子煙感無助

近年新興毒品「太空油」在青少年間肆虐，社交平台不時流傳少男少女在地鐵、鬧市公然吸食太空油的片段，個個顯得神智不清，腳步浮浮，情況令人憂慮。為打擊太空油，政府已於2月14日修例，將依托咪酯及其三種類似物列為危險藥物。但毒禍深種，難以杜絕，社區藥物教育輔導會總幹事伍家順接受《香港01》訪問，指今年首季接獲學校的求助數字，比去年第四季增逾10倍，早前出席教職員講座後，亦有老師手持一袋電子煙求教處理方法，反映電子煙及太空油入侵校園的問題嚴重，甚至已擴散至小學。他認為現階段學校要做到辨識、處理及預防，再根據教育局的健康校園指引建立一套機制應對，盡可能從源頭減少學生接觸毒品。



社區藥物教育輔導會總幹事伍家順指今年首季接獲學校的求助數字，比去年第四季增逾10倍。

立法前後學校求助數字增 今年第一季較去年第四季增逾10倍

一直關注太空油濫用情況的伍家順接受《香港01》訪問時指，政府將太空油主要成份依托咪酯，以及三種類似化學物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為危險藥物前，已有不少學校及機構邀請他舉辦講座，講解太空油相關知識。至2月政府正式刊憲，該會接獲學校的求助顯著上升，他指2025年第一季的求助數字比2024年第四季增逾10倍，且不僅限於中學，小學亦為數不少。伍家順坦言，過去極少有小學求助，但今年陸續收到小學報告，擔憂電子煙及太空油已擴散至更年幼的學童。

伍家順解釋，求助數字增加主要有兩大原因，其一是政府宣傳提升警覺，禁毒處在立法前後已向學校發信，提醒關注電子煙與太空油問題，或促使校方求助。其二是實際案例上升，伍家順直言部分學校觀察到有學生在校內吸食電子煙，部分人甚至突然暈倒，有吸食太空油之嫌。

政府立法前後，伍家順都忙於到學校舉辦講座。（受訪者提供）

學校缺乏經驗無從入手 老師攜一袋電子煙求教處理方法

而學校面對太空油問題時，常因教職員缺乏經驗，往往不知如何應對。伍家順舉例指早前出席校園講座後，就不時有老師手攜一袋在校內沒收的電子煙求教處理方法，足以反映電子煙早已入侵校園，而老師無力分辨是否含毒品成分，顯得相當無助。伍坦言，太空油外觀與普通電子煙無異，一般人難以識別。此外，如老師沒收了含依托咪酯的煙彈，其實無意中亦干犯藏毒罪，也衍生法律問題，這些都是校方要注意的地方，「佢哋係無呢個意識」。

當學校發現學生吸食電子煙，甚至太空油，究竟應將沒收的電子煙銷毀，還是交予家長處理？後續要訓斥、記大過，抑或報警處理？伍家順認為學校必須有一個通盤的考慮，如校方報警，讓警察進入校園帶走學生，「等於將學生推出學校，以後呢個學生唔會再敢返學校，或者佢就算吸毒他都會更加隱蔽」，令學生失去接受教育的權利，也無助於協助他戒除毒癮，所以什麼情況報警值得斟酌。

警方由1月18日起使用俗稱「試紙」的太空油快速檢測工具，至今成功拘捕5人。（資料圖片/廖雁雄攝）

學校要按教育局「健康校園」指引 自行建立機制應對

伍家順坦言，現時不少學校尚未制定明確的政策，各校做法不一。社工在教職員講座上會分享經驗及分析利弊後，最終還是要交由校方按照教育局的健康校園指引，自行建立一套處理機制。

被問到在學校使用試紙檢測太空油成分是否可行，伍認為此舉可能令學生誤以為帶普通電子煙可接受，只是禁止太空油，「呢條防線我覺得定得太後」。他建議學校應明確禁止學生攜帶電子煙回校，倘若發現學生違規帶電子煙，應先了解他為什麼需要吃電子煙，而非單純懲罰。惟他承認部分校風寬鬆的學校連禁止學生攜帶電子煙亦做不到。

學校要做到辨識、處理及預防相輔相成

伍家順在教職員講座上常提到，處理太空油問題要做到辨識、處理及預防三者相輔相成。辨識是學校要注意到電子煙及太空油的問題；處理即根據教育局的機制，以切合學生需要的手法處理及跟進；預防是針對風險因素提早介入，如發現學生有情緒壓力、有特殊教育需要、複雜的家庭環境或朋輩圈子等，教師應多主動關心而非責備，以建立信任，從源頭減少學生接觸毒品的可能。

近年本港濫用太空油有上升趨勢。（資料圖片）

支持政府全面禁止電子煙 減少青少年吸食毒品

為杜絕吸食太空油，伍家順支持政府全面禁止電子煙，因在公共衛生層面上，使用電子煙本身對呼吸系統、心血管亦有不良影響，甚至會致癌。再者，電子煙作為一種吸食工具，亦便於吸食其他毒品或成癮物質，加上吸食方法能夠快速「上頭」，進入神經系統，產生成癮效果，禍害更大，所以全面禁止電子煙有效減少青少年吸食毒品。

網上不時流傳青少年在公眾場所吸食太空油的片段，情況似乎變得普遍，但伍家順認為仍難以評估將來會形成一種新趨勢，因立法後吸食者轉趨低調，不敢公然吸食，交易渠道也變得隱蔽，外展社工接觸吸食者較以前困難，加上一直有新興毒品出現，包括「咳丸」、「跳跳糖」等，毒品種類及吸食方法千奇百怪，所以只能持續跟進。