太空油｜僅「向太空油說不」還未夠　湯修齊：禁電子煙機將更徹底

「依托咪酯」被列為毒品至今兩個月，網上流傳不少懷疑吸食太空油毒品的片段。消息指，政府將提交「控煙十招」修訂條例草案，包括禁止在公眾地方管有電子煙彈、分階段禁止加味煙等。



香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指，太空油毒品通常加入水果味，認為修例有助降低太空油毒品的吸引力，又指一併禁止電子煙煙機的做法更徹底，避免原本擁有煙機的市民透過不法途徑購買普通煙彈、甚至太空油。



香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指，太空油通常加入水果味，認為修例有助降低太空油的吸引力。（黃浩謙攝）

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，自港府今年2月將太空油毒品的主要成份「依托咪酯」列為毒品，雖然提高罰則有助加強阻嚇性，但近期情況出現「滯後」，舉例上月網上流傳多段青少年吸食太空油毒品的片段，當中有人疑吸食後在輕鐵腳步浮浮，情況令人擔憂。他強調即使太空油已列為毒品，也絕不能掉以輕心。

有案例年輕人服食太空油毒品時誤以為正吸食電子煙

太空油毒品通常透過電子煙吸食。有消息指，政府最快本月底向立法會提交「控煙十招」修訂條例草案，包括禁止在公眾地方管有電子煙彈等另類煙。湯修齊表示贊成修例，認為吸煙和吸毒的關係密切，部份服食太空油毒品的人原本也有吸煙習慣，過往曾有案例指年輕人服食太空油毒品時，卻誤以為正吸食普通電子煙，低估其禍害。

不過消息僅指禁止管有煙彈，並無提及禁止管有煙機。他說雖然無裝煙彈的電子煙已沒有實際作用，但認為一併禁止煙機的做法更徹底，避免原本擁有煙機的市民透過不法途徑購買普通煙彈、甚至太空油毒品。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指，太空油通常加入水果味，認為修例有助降低太空油的吸引力。（黃浩謙攝）

英國和歐盟早已禁加味煙 形容香港「追緊落後」

政府的「控煙十招」另提及會分階段禁止加味煙，湯修齊亦表示贊同，因為太空油毒品通常滲雜水果味，不但令味道更容易入口，也會降低服食者的防範戒心，故認為修例有助減低太空油的吸引力。他指英國和歐盟早於2021年已全面禁止包括薄荷煙在內的加味煙，「香港仲講緊將要立法禁止加味煙，其實係追緊落後。」他重申吸食電子煙有害健康，亦加重本港醫療系統負擔。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指，太空油通常加入水果味，認為修例有助降低太空油的吸引力。（黃浩謙攝）

他憶述曾親身接觸過兩宗個案：有年輕男女在神智不清的情況下發生性關係，也有中學生在公共交通工具上吸食太空油，最終兩案均由警方介入，「他們可能前途盡毀......吸食太空油的禍害比我們想像中貼身，他們並非少數學生或個別例子，是每個人身邊都有機會發生。」

僅宣傳「向太空油說不」不足夠 也要從學生精神健康著手

他認為公眾教育仍需「加把勁」，但強調僅宣傳「向太空油說不」的做法並不足夠。他解釋學生吸食太空油的成因複雜，除了源於朋輩壓力和好奇心，也有部份學生或因承受龐大精神壓力，開始出現抑鬱、焦慮等症狀，繼而透過吸食太空油減壓。

例如有些來自單親、關係不好的家庭......這方面我們真的要跟學生的精神健康、成長裏面的快樂程度著手，並非是一個簡單的「向太空油毒品說不」就可以解決問題。 香港吸煙與健康委員會主席湯修齊

目標短時間內全港吸食率達0%

他認為家長應多關心子女，反思是否對他們有「不合理的期望」，而非僅僅責怪他們。他舉例部份年青人可能適合就讀職業及專才教育課程，但家長或期望子女跟隨主流入讀八大，繼而對他們構成壓力。他期望社會多關心青年發展，制訂適當的支援政策，又指應全社會「總動員」宣傳太空油的禍害，目標短時間內全港吸食率達0%。

近年本港濫用太空油有上升趨勢。（資料圖片）