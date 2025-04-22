車CAM｜葵涌私家車倒車撞女子後絕塵而去　目擊者：唔落車睇下？

葵涌發生車撞途人不顧而去事件。網上瘋傳一段車Cam片段，可見昨日（21日）下午2時許，一輛白色私家車沿興寧路駛至葵涌廣場對開，靠左停泊在雙黃線。適時，一名女途人步出馬路，站在該車後側；私家車卻突然褪後，車尾撞向女途人，片中隨即傳出疑是車輛的響咹提示聲。



女途人被撞至步履踉蹌險失平衡、幸雙腳「紥馬」才不至跌倒，其後她返回行人路之際，該車仍繼續褪後才停下。片主車上有女子親睹事件，當場驚呼：「嘩嘩，嗰個人（車）一嘢撞埋去，撞到個人！」不過，該車司機由始至終沒有落車，約20秒後即絕塵而去，捱撞女子見狀一度不滿手指指。目擊者不禁再驚呼： 「落車都唔落車睇下呀？吓‥‥‥妳（女途人）由得佢啊？」 片段結束。據了解，警方初步無接獲報案。



一名女途人步出馬路，走至車輛後側。（Facebook 車cam L（香港群組）Andy Man ）

片段惹來網民抨擊，不少人不齒司機所為，認為「一走了之應該重判」，「本來無事，而家走咗去變咗犯法」；亦有人認為女途人有責任保障自己，「佢自己畀車撞完自己都當無事都有嘅‥‥‥」網民亦認為雙方均有責任，「司機一定有錯，但行人自己都有錯。」故必須就事件報警。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，交通意外中如涉及有人受傷，車輛司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。

另外，翻查資料，《道路交通條例》第56條列明，即使意外中沒有人受傷，但若有其他車輛或指明動物受損害，而涉事司機未能應要求向警方或涉事者，提交自己的姓名和地址、車主的姓名和地址、以及車輛登記號碼，亦要在24小時內親身報案。若違反上述條例即屬犯罪，可處第4級罰款（2.5萬元）及監禁6個月。

執業大律師陸偉雄曾接受《香港01》訪問時指，若發生「交通意外」後逾24小時才報案，要視乎逾時時間、是否有合理理由等才能辯解；即使沒有人命傷亡或財物損毀的「交通事故」，事主表示沒有受傷，亦不能排除事後身體會出現狀況，故亦建議立刻報警或在24小時內報案，保障自己及他人。同時，警方亦可憑證據判斷涉事司機是否涉及「不小心駕駛」及「危險駕駛」。