謝霆鋒演唱會｜警再拘兩男賣黃牛飛　原價$1380門票有人索價$2930

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》，今晚（24日）於啟德體育園主場館開鑼，一如以往惹來「黃牛黨」垂涎。繼下午警員「放蛇」拘捕以5,000元兜售兩張1,380元門票的內地女後，晚上再聯同入境處聯合行動，接連拘捕兩名男子。



據了解，晚上近8時，一名24歲持雙程證內地男，在啟德體育園一店舖，以港幣1,300元向兩名喬裝警員兜售一張原價980元的門票，人員隨即表露身份將其拘捕。他涉嫌「違反逗留條件」，正被扣留調查。



差不多時間， 一名姓梁（34歲）男子亦在同一店鋪，向放蛇警兜售門票而落網，涉嫌「未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票」。據了解，兩張原價1,380元的門票，梁男每張竟賣2,930元。



今午大批歌迷已到啟德體藝館門外排隊。現場有網閘攔住排隊觀眾。（葉志明攝）

而較早前下午4時50分左右，東九龍總區聯同秀茂坪警區派員喬裝歌迷打擊「黃牛黨」，期間一名持雙程證的34歲內地女子，涉以港幣5,000元兜售兩張原價1,380元的門票，涉嫌「違反逗留條件」被捕，正被扣留調查。

根據《公眾娛樂場所條例》，任何人以「超過東主、管理人或籌辦人所定的款額的票價，售賣、兜售或游說他人購買在獲發牌場所舉辦的節目的門票」，即屬犯罪。可處罰款2,000港元。