謝霆鋒啟德演唱會｜$5000兜售兩張$1380門票 警放蛇拘34歲內地女
撰文：凌逸德
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謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚（24日）於啟德體育園主場館開鑼，亦是黃牛黨「搵食」時機，警員「放蛇」嚴打。警方表示，東九龍總區聯同秀茂坪警區，今午（24日）派員於啟德體育園外喬裝歌迷，期間一名女子上前向人員以高價兜售兩張演唱會門票。人員隨即表露身份，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕該名34歲內地女子，她正被扣留調查。
消息指，下午4時50分左右，該名內地女子持雙程證，涉以港幣5,000元兜售兩張原價1,380元的門票。
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