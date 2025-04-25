22歲男呃$12萬保釋金　犯另一案遭91歲婦識破報警拘捕　判囚34月

一名22歲男子涉於2023年4月期間，犯下兩宗「猜猜我是誰」的電話詐騙案件被捕。兩宗案件當中，年老受害人均接到電話，騙徒向其謊稱其兒子被捕，需要「保釋金」，被捕人兩度上門收款，但第二宗案件的91歲老婦揭穿騙局，報警拉人。



警方指，經過徵詢法律意見後，涉案22歲男子被控以一項「串謀詐騙罪」交替控罪「洗黑錢」及一項「企圖洗黑錢」。案件周二（22日）在區域法院提堂，被告經4日審訊後，今日（25日）被判罪成。為加強「電話騙案」的阻嚇性，警方就判刑申請加刑，法庭審視後，准許加重三分之一刑期，即9個月監禁。男被告最終被判監34個月。



警方大埔警區刑事調查第一隊督察李百濠交代案情。（警方提供）

91歲婦識破騙局 配合警方成功拉人

警方今日（25日）於判刑後召開記者會，交代案情指，2023年4月12日，一名72歲女子收到一通來電，對方表示其兒子被警方拘捕，需要港幣12萬元「保釋金」。一名22歲男子（案件被告）上門收款，女子不虞有詐並當場繳款。

兩日後，有騙徒致電另一名91歲老婦，嘗試以同樣手段騙款，惟她識破騙局並報警處理，警方遂於於被告上門收取受害人款項期間將其拘捕。

警方表示，希望藉此機會向廣大市民作出呼籲「洗黑錢」屬非常嚴重罪行，最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。市民特別是年青人，切忌貪一時之快而負上刑事責任，留有案底，賠上前程，記住犯法要負責，切勿以身試法。