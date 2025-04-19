內地來港留學研究生擬過數　銀行偵測騙局　警登門游說保住$30萬

網絡詐騙猖獗，警方與銀行密切合作，透過「騙案預警」機制，研究及分析跨境犯罪集團在港開設的銀行戶口，今年3月起成功阻止26名本地潛在受害者將資金轉帳至可疑的傀儡戶口，從而避免進一步的金錢損失。其中一個個案，警方留意到一名內地來港留學的研究生打算入錢到可疑戶口，警方隨即致電及上門拍門聯絡研究生，最初他因深深陷入假冒官員騙案而拒絕相信警方，但經過警方長時間解釋和分享最新騙案手法，他才先恍然大悟，最終警方及銀行成功攔截約30萬港幣。



警方及銀行的「騙案預警」計劃。（警方圖片）

2024年，警方共接獲44,480宗詐騙案，損失金額逹港幣91.5億元，較2023年升11.7%。反詐騙協調中心自2023年5月起，與12間零售銀行合作，推出「騙案預警」計劃。直至今年4月，計劃已經覆蓋了所有零售銀行。「可疑帳號警示」由「轉數快」擴至網絡銀行、櫃位及自動櫃員機，全年發出逾60萬次風險提示。截至2024年12月，「騙案預警」計劃已成功阻截相關損失逾1.99億元，成功攔截3,051宗騙案。警方表示，會繼續致力打擊跨境罪行，並與銀行及相關持份者保持緊密協作。