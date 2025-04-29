佐敦藥房賣中藥「盒變粒」　內地漢中伏畀10倍錢　海關拘一男職員

海關早前接獲舉報，指佐敦一間藥房涉嫌以不良營商手法，向一名內地遊客銷售中藥材。過程中店員聲稱該盒具護肝功效的中成藥，售價為980元；但將藥材磨粉後，才告知一盒有10粒，總售價為9,800元，受害人最終無奈以10倍價錢結帳。



海關今日（29日）拘捕一名32歲男店員，涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法，違反《商品說明條例》。海關指，五一勞動節長假期將至，將加強向內地旅客宣傳遊港消費注意地方。



佐敦一間藥房涉嫌以不良營商手法，向一名內地遊客銷售中藥材。（羅日昇攝）

海關早前接獲一名內地遊客的舉報，指一間位於佐敦的藥店，涉嫌以不良營商手法向他進行銷售。受害人今年3月到藥房選購藥品期間，有店員向受害人推銷一盒聲稱具護肝功效的中成藥。受害人曾多次向店員查詢該藥總價，店員只表示980元，並遊說受害人同意將有關中成藥磨粉。

然而，磨粉期間，店員才向受害人透露該藥為每粒980元，且一盒有10粒，因此總價錢為9,800元。受害人最終無奈支付9,800元購買已經磨粉的中成藥，為預期價格10倍。現場所見，有關中藥材為「片仔癀」。

海關今日（29日）拘捕一名32歲男店員，涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法，違反《商品說明條例》。（羅日昇攝）

海關隨即展開調查，並於今日（29日）採取執法行動，拘捕該藥房一名32歲男店員，他涉嫌觸犯商品說明條例中誤導性遺漏的罪行。他稍後會被帶返海關總部，作進一步調查 。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳易呈指，內地勞動節黃金周假期將至，海關會繼續加強執法及巡查，嚴厲打擊不良營商行為。除了執法外，海關亦會加強有關宣傳教育工作。在不同地區的旅遊熱點派發宣傳單張，向旅客講解消費者權益及提供精明消費小錦囊等。海關亦會在社交媒體，包括在小紅書、抖音及微信公眾號上，釋出宣傳影片，提醒內地旅客遊港消費時注意事項。

一名藥店32歲男店員涉嫌觸犯商品說明條例中誤導性遺漏的罪行被捕。（羅日昇攝）

海關十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。海關提醒商戶須遵守《條例》的規定。消費者於購買貨物時亦應光顧信譽良好的商戶，付款前要確定貨品的總價格和計價單位，要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定，購物後亦要保留單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為憑證。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。