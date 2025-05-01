西九龍公路城巴撼水馬逾廿人傷　昂船洲大橋唯一行車線一度封閉

今日（5月1日）中午12時28分，一輛城巴沿西九龍公路往機場方向行駛，途至近海麗邨時，懷疑失控撞向分叉路口一列水馬及一風琴式防撞欄，造成22人受傷，其中包括姓劉（23歲）城巴男車長，及9男12女乘客（10至72歲）受輕傷，所有傷者分別被送往明愛醫院、瑪嘉烈醫院及廣華醫院治理。城巴男車長事後涉嫌「危險駕駛」被捕，已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。



城巴懷疑失控撞向分叉路口防撞水馬，巴士車頭碎片散落一地。（黃偉民攝）

駕駛室嚴重損毀，座椅摺曲。（黃偉民攝）

涉事為A22機場巴士。現場所見，駕駛室嚴重損毀，座椅摺曲。右車頭損毀尤其嚴重，零件散落一地，泵把飛脫。

因交通意外，西九龍公路(往葵涌方向)近海麗邨的部份行車線現一度封閉； 同時，青沙公路支路(往昂船洲大橋方向)近海麗邨的唯一行車線亦一度封閉。

城巴：對乘客受傷致以慰問 啟動內部調查工作

城巴表示，周四（5月1日）下午約12時30分，一輛城巴機場快線A22往機場方向的巴士，於西九龍公路與青沙公路交界涉及一宗與路邊分隔欄碰撞事故。車長及約20名乘客受輕傷送院治理，城巴對乘客受傷致以慰問，保持緊密聯絡並提供適切協助。城巴會積極配合警方，並已啟動內部調查工作，更深入了解事故詳情。

西九龍公路發生車禍，一輛城巴懷疑失控撞向分叉路口防撞水馬。（Candice Cheung 圖片）

意外造成多人受傷，救援人員在現場設分流站。（網上片段截圖）