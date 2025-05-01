西九龍公路車禍｜城巴車廂血跡斑斑　乘客：最前排撞到玻璃碎晒

今日（1日）下午12時27分，西九龍公路及青沙公路交界近海麗邨，一輛城巴疑撞向分叉路口防撞水馬，造成至少22人輕傷，救援人員即場設分流站為傷者治理。多名乘客憶述事發一刻的情況，巴士內「個個都仆晒落地」，有人被整個拋起，亦有人撻落地上，有人更目睹最前排的乘客「撞到塊玻璃碎晒裂晒」，傷勢較重。



現場所見，巴士兩層擋風玻璃均爆裂，司機座位向前傾，軚盤亦受損移位，下層尾座及上層車頭血跡斑斑，遺下染血的口罩及紙巾。



司機座位撞擊後向前傾，軚盤亦受損移位。（黃偉民攝）

現場所見，巴士車頭嚴重損毀，擋風玻璃爆裂剝落，司機座位撞擊後向前傾，軚盤亦受損移位；下層尾座地下血跡斑斑，遺下兩個染血的口罩。而巴士上層擋風玻璃亦因撞擊而破裂，形成網狀裂紋，現場消息指，上層車頭乘客疑迎頭撞向擋風玻璃致頭傷流血，遺下大量染血的紙巾。

乘客王先生講述驚險一刻，事發時他坐在上層左邊位置，沒有留意路面情況及車速，當時司機曾經刹車兩次，其中一次聽到「砰一聲」，未知是否司機手制鬆脫，自己隨後「撻咗落地」，頭、背、心口痛，他指：「前面坐第一排已經撞到塊玻璃碎晒裂晒」，傷勢較為嚴重。他本身乘坐巴士到機場飛往曼谷旅行，雖然遇上車禍，但相信能夠趕到下午4時的航班。

乘客王先生講述驚險一刻，指第一排乘客撞到「塊玻璃碎晒裂晒」。（黃偉民攝）

乘客黃女士坐在巴士下層右後方位置，「撞之前我瞌眼瞓」，當她聽到撞擊聲睜開眼睛時，「已經成個人拋起咗」，她形容事發後「個個都仆晒落地」，部分乘客更跌倒在巴士走廊上。黃女士的女兒腰部受傷，但仍會繼續行程。黃女士又提到，座位沒有安全帶，而且座椅太高又「吊腳」，「坐都唔穩陣，少少剎車都會向前仆，有少少危險」。

乘客鄭小姐則坐在下層靠前位置，「一發現已經撞咗」，幸好她沒有受傷。她形容當時巴士車速正常。鄭小姐原本計劃前往旅行，但未有擔心意外影響行程，「仲有時間」。她形容事發時車廂一片混亂，「啲人跌哂落地下」坦言感到驚慌。

22人受慘 救援人員設分流站為傷者治理

城巴懷疑失控撞向分叉路口防撞水馬，巴士車頭碎片散落一地。（黃偉民攝）