五一黃金周｜油尖麥當勞大批內地客過夜　男生︰快閃訪港無訂酒店

內地五一黃金周假期開始，大量內地旅客來港旅遊，有港人在社交平台反映，旺角麥當勞有大批內地遊客懷疑「窮遊」，霸佔店內座位借宿過夜。



《香港01》記者今日（4日）凌晨前往油尖旺區3間麥當勞了解，當中位於北京道的麥當勞分店有大約50人「留宿」，趴在桌上休息，店內有多個行李篋，職員沒有阻止，當中有男遊客表示「快閃」來港旅遊，所以沒有入住酒店，形容在香港旅遊「挺好玩」。



▼▼北京道麥當勞多人過夜▼▼

北京道的麥當勞分店有大約50人「留宿」，趴在桌上休息。（陳永武攝）

店內有多個行李篋。（陳永武攝）

今日（4日）凌晨3時許起，《香港01》記者分別前往位於北京道、彌敦道518號，以及彌敦道573號的麥當勞分店，其中在北京道麥當勞，大約50人在上址過夜，包括外籍人士和「麥難民」，內地旅客佔多數，他們直接趴在桌上休息，更有人除鞋在櫈上「晾腳」，多個行李篋擺放店內，職員沒有出言阻止或趕走。

更有人除鞋在櫈上「晾腳」。（陳永武攝）

他們直接趴在桌上休息。（陳永武攝）

店內有多個行李篋。（陳永武攝）

祖籍福建的黃同學和2名同學昨日（3日）結伴來港，前往山頂和星光大道等地方，形容行程「挺好玩」，預計「今天（4日）晚上回去深圳」，所以沒有預訂酒店，直接在在北京道麥當勞過夜休息。

▼▼彌敦道518號麥當勞情況▼▼

陳先生（綠衣）被迫濟留香港。（陳永武攝）

陳先生尚未尋回證件，只能攜同行李篋前往彌敦道518號麥當勞過夜。（陳永武攝）

另外，在彌敦道518號麥當勞店內，只有少量內地旅客「留宿」，當中來自浙江的陳先生表示，來港旅遊數天，其間不慎遺失身份證，「證件掉了，訂好的酒店去不了，訂了深圳」，雖然已經報警，但都尚未尋回證件，只能攜同行李篋前往彌敦道518號麥當勞過夜，陳慶幸事前購買機票返回浙江，由於沒有遺失護照，所以相信可以如期返家。

張小姐遺失「雙程證」，只能在在彌敦道518號麥當勞「借宿」。（陳永武攝）

來自桂林的張小姐同在彌敦道518號麥當勞「借宿」，她原定和朋友即日「快閃」訪港，但其間遺失「雙程證」，她嘗試前往羅湖關口離開，但「闖關」失敗，獲職員告知要辦理臨時證件，但今日（4日）和明日（5日）都是公眾假期，未必辨理到臨時證件，張女形容「很絕望」，只能「去丟的地方」尋找證件，但都不知何處遺失，唯有大海撈針。

此外，彌敦道573號富運商業中心麥當勞分店未見內地旅客過夜。

▼▼港人網上反映內地遊客霸佔店內座位借宿過夜▼▼

大批拖着行李篋旅客於麥當勞座位借宿睡覺。（threads圖片）

有網民分享照片，指昨早（3日）約6時，在旺角彌敦道573號富運商業中心麥當勞發現一大群內地遊客疑似「窮遊」，借用麥當勞座位借宿睡覺，同場還有幾名露宿者。

從照片所見，麥當勞店內有一處座位被大批帶有行李箱的旅客霸佔，其中有人桌上擺有麥當勞食物，亦有人只放着外來飲料，然後數人一起趴在桌面睡覺，若然有堂食客人需要用餐，難免有所影響。