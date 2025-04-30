警黃金周前西九龍設路障截可疑車　檢$42.1萬毒品　拉13人

警方黃金周前夕於西九龍區內設置路障截查可疑車輛，行動中13人被捕，部分人涉嫌干犯販毒、藥駕、醉駕等罪行。人員檢獲太空油毒品、大麻製品、毒郵票、可卡因及氯胺酮，市值共約42.1萬元。



警方黃金周前夕於西九龍區內設置路障截查可疑車輛。

西九龍總區交通部執行及管制組人員於黃金周長假期前夕（4月18日至28日）在區內展開行動，於多個地點設置路障截查可疑車輛，重點打擊涉及與使用車輛相關的罪行。

行動中，人員共拘捕12名本地男子及1名本地女子，年齡介乎20至62歲。當中10名本地男子及1名本地女子分別涉嫌「販毒」、「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「狂亂駕駛」及「駕駛危險車輛」，其餘兩名本地男子則被發現為通緝人士。所有被捕人現正被扣留調查。

人員在行動中檢獲約47枝懷疑含有「太空油毒品」的電子煙、約38罐懷疑含有四氫大麻酚的朱古力、約28.8克懷疑大麻草、約108懷疑可卡因、約345枚懷疑「毒郵票」、3包懷疑懷疑大麻糖、約390克懷疑大麻花及約158克懷疑氯胺酮。檢獲的毒品總市值共約42.1萬元。涉及毒品的案件分別交由油尖警區重案組及九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進。

警方將於黃金周長假期期間繼續嚴厲執法以打擊與使用車輛相關的罪行，並加強針對打擊「黑的」及「白牌車」的有關罪案。