五月天演唱會｜違禁品＋交通安排一覽　入場必知！螢光棒綁定教學

五月天演唱會2025｜跟香港歌迷有「五月之約」的五月天公布5月9至11日於啟德開騷後，門票公開發售當日便火速售罄！主辦單位其後更宣布5月13日為加場日！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了加場詳情、違禁品、應援手燈教學以及交通，即看下文啦！



五月天演唱會2025香港站加場

五月天演唱會主辦方相信音樂國際股份有限公司於4月7日在官方Facebook宣布演唱會加開一場！加場場次將於5月13日舉行！

五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會

五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站將於2025年5月9、10、11日，以及5月13日（加開場次），於啟德體育園主場館舉行，與5萬名樂迷慶祝成軍25周年！ 五月天更成為首支進駐啟德主場館開騷的亞洲樂團！

五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會舞台將全面升級，巨型五球舞台設計，營造震撼視覺效果，配以聲光技術，為樂迷呈現高規格演出！

五月天啟德演唱會2025｜應援螢光棒教學

於5月7日中午12時35分起，「相信演唱會」應用程式已開放予入場的粉絲綁定屬於自己的應援螢光棒，2分鐘搞掂！教學如下：

步驟1：下載「相信演唱會」APP 2.2版並開啓手機藍牙功能打開APP，點擊首頁「去現場」按鈕。

步驟2：然後進行螢光棒配對，請選擇NFC或藍牙配對

① 點擊「NFC」按鈕，將螢光棒NFC感應區靠近手機的NFC感應區。

② 點擊「配對」按鈕，點擊「配對」按鈕，將螢光棒貼近手機，當螢光棒閃爍後點選確認，若您欲綁定之螢光棒沒有閃爍，請重新操作本步驟。

【註】如果APP無法與螢光棒配對，請長按螢光棒上面的電源鍵5秒，直到螢光棒出現橘色燈號，即可開始NFC或藍牙連線。



步驟3：為螢光棒命名，以便辨識，完成後按「確定」。

步驟4：當配對成功，螢光棒會顯示藍色，並會發出燈號與旋律，代表已連線！

步驟5：點擊「開始綁定」的按鈕，選擇你所參加的演唱會場次，進行座位綁定！

步驟6：手動座位設定，選擇座位資訊（區、排、座位號）。

步驟7：若你將會觀看2場或以上，請先綁定較早的場次，待演出結束後，再重新依照操作進行下一個觀看場次的座位綁定，以確保在觀看每場時都是以正確的場次、座位綁定。

步驟8：按下「進行綁定」進行座位與螢光棒綁定。

步驟9：當綁定完成，系統會發岀提示訊息，會聽到「成功綁定」的燈色號及旋律。



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五月天啟德演唱會2025｜違禁品

【1】塑料或硅膠水瓶／杯不得超過600毫升，也不得附有瓶／杯蓋及任何液體；

【2】長傘

【3】專業攝影及錄影器材

【4】任何尺寸大於長38厘米及闊30厘米的支持牌／應援物



五月天啟德演唱會2025｜入場貼士



演出場地的取票程序是全人手處理，建議大家提早到達場館取票。購票人士如選擇自助取票，請於演出前攜同網上購票時使用的取票編碼及密碼，前往鄰近的「Cityline 自助服務站」領取門票。其次，大家在岀發前確保沒有携帶任何違禁品，縮短檢查個人物品的時間，加快入場速度！

五月天啟德演唱會2025｜交通安排

【1】鐵路服務：港鐵將於活動日的散場時段加密屯馬綫的班次，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。此外，如果需當晚返回內地的話，大家可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴276B或N73號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）。

【2】巴士服務：在活動完結後將會於宋皇臺道特別巴士或的士上落客區提供以下11條特別巴士路線。

口岸：

SP12 落馬洲（新田）公共運輸交匯處

A25S 港珠澳大橋香港口岸 / 機場



港島：

SP10 銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環

SP11 太古、筲箕灣、小西灣



九龍：

SP1 觀塘、將軍澳（坑口）

SP2 旺角



新界：

SP3 葵涌、荃灣、青衣

SP5A 屯門

SP6 元朗、天水圍

SP7 大埔、粉嶺、上水

SP9 將軍澳南（日出康城）



【3】的士服務：宋皇臺道上落客區將於活動日下午2時至晚上12時運作。的士可於宋皇臺道上落客區上落客，體藝館及主場館落客區僅供的士落客。

【4】停車場服務：體藝館及主場館停車場將於活動日下午2時至晚上12時暫停公眾駛入，至於啟德零售館免費泊車優惠兌換也會將於活動日下午2時至晚上12時暫停。

五月天香港演唱會2025｜座位攻略

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五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站座位表（官方圖片）

演唱會門票分為9種全座位門票，如果想與五月天近距離接觸的樂迷，小編建議選擇與主舞台及中間圓形舞台最近的A區及B區；如果單純想享受五月天現場唱live的感覺，但預算不高，小編則建議選擇部分視線受阻的G區，門票只需$555，又可感受現場感，性價比算是高！

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門票具體價格如下：

Ａ：$1,855（地面座位）

B：$1,555（地面座位及梯級座位）

C：$1,355（梯級座位）

D：$1,155（梯級座位；另有視線受阻座位）

E：$955（梯級座位；另有視線受阻座位）

F：$755（梯級座位；另有視線受阻座位）

G：$555（視線受阻座位）

無障礙通道座位區：

A：$1,855（地面座位）

C：$1,355（梯級座位）

D：$1,155（梯級座位；另有視線受阻座位）

E：$955（梯級座位；另有視線受阻座位）

F：$755（視線受阻座位）

五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站

演出日期：2025年5月9至11、13日

演出時間：19:00

演出地點：啟德主場館

票價：HK$555起



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