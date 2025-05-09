車cam｜中區鐵騎士避車　人車分離拋墮路邊　私家車冷漠離去惹議

中區半山發生交通意外。今日（9日）中午約12時18分，一輛電單車沿羅便臣道落山；途至摩羅廟交加街時，據悉煞掣閃避一輛右轉的私家車，登時人仰車翻。29歲鐵騎士腳部擦傷，嘴部流血，由救護車送往瑪麗醫院治理。



案發一刻車cam片段曝光，相關片段屬於涉事私家車。當時私家車正沿羅便臣道上山，右轉入摩羅廟交加街之際，電單車駛至，私家車見狀響號，鐵騎士煞掣後即人車分離，拋墮路邊，其頭部撼向路壆，幸有頭盔保護，否則不堪設想。事後私家車未有停下，轉入摩羅廟交加街繼續離去。片中傳出男聲問說道：「有冇撞到呢？」惟另一男聲回應：「關我X事。」



私家車響號期間，電單車亦煞掣閃避，鐵騎士隨即人車分離。（網上影片截圖）

片段惹來網民熱議，雖然兩車未有相撞，但不少人認為電單車失事與私家車有關，雙方均有責任，惟私家車未有停下，且冷漠回應令人心寒，有人更認為私家車應負上一定責任，「冇睇清楚對面就cut右線，仲要不顧而去，片主仲好意放片？」、「人地（哋）直行，片主右轉」、「咁無品德，人家直行，車主右轉，搶人線仲要砵人加速走人。」、「嚇到人跌低」。