屯門17歲學生被指「眼超超」遭毆劫　途人喝止　警查天眼拘3童黨

本周三（7日）屯門發生涉及童黨的企圖搶劫案。一名17歲男學生放學後，經港鐵兆康站回家期間，疑因目光問題，慘被3名少年拳腳圍毆受傷，更企圖搶掠其身上財物，幸得一名熱心男途人喝止，童黨終事敗逃去。



警方透過「銳眼」計劃翻查大量天眼後，案發後15小時即迅速拘捕3名同為學生、年僅15至17歲的涉案少年，相信有人「打盲毛」犯案。



警方檢獲3名被捕少年犯案時所穿著的衣物。（王譯揚攝）

警方於周三（7日）晚上8時接獲報案，一名身穿校服的17歲男學生，放學後乘輕鐵在兆康站下車，惟徒步回家期間，與3名少年因目光問題爭執。期間，對方人等要求事主交出身上所有財物，被拒絕後，有人即圍毆施襲。一名途經上址的男途人見狀喝止，3名施襲者即逃去。受害人幸無財物損失，但眼、臉受傷現瘀痕，報案後由救護車送往屯門醫院治理，並無大礙，同日出院。

屯門警區刑事調查隊翻查大量閉路電視，包括「銳眼」計劃下新增的全港性閉路電視系統後，迅速鎖定3名疑犯的特徵和逃走方向，翌日（8日）早上11時、即案發後15小時內，在屯門區及將軍澳區的大廈單位內，拘捕3名少年（15至17歲），並檢獲他們犯案時的衣著。3人報稱為學生，正被扣查。據悉，3人沒有黑社會背景，相信有人「打盲毛」犯案。

警方屯門警區刑事調查隊第7隊督察周詠恩交代案件。（王譯揚攝）

屯門警區刑事調查隊第7隊督察周詠恩指，是次迅速破案的關鍵，有賴閉路電視系統，能清楚捕捉案發經過及逃走的路線。 而「銳眼」計劃的目標為在一些罪案黑點，及人流高的公眾地方安裝閉路電視，以防止及偵破罪案，維持公共的安全和秩序。而相關閉路電視，只拍攝到公眾的地方，能確保公眾人士的私隱得到保障。

另外，警方亦感激案中一名見義勇為的途人，為市民樹立了良好的典範，採取了積極的態度，停止涉案人士繼續施襲， 亦制止一宗嚴重案件發生。警方重申，「意圖搶劫而襲擊他人」罪為嚴重罪行，根據香港法例210章盜竊罪第10條，一經定罪最高刑罰是終身監禁，市民切勿以身試法。