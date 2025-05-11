海關機場拘30歲男旅客 行李7塊紙版內有乾坤 暗藏$110萬可卡因
撰文：凌逸德
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海關昨日（10日）在機場破獲一宗旅客販毒案。一名30歲男旅客，昨日從烏干達恩德培、經埃塞俄比亞阿迪斯阿貝巴飛抵本港。關員替其清關時，在其寄艙行李內發現7塊紙版、內藏約1.45公斤懷疑可卡因，估計市值超過110萬元。
該名男子隨即被捕，已被控以一項販運危險藥物罪，案件於明日（12日）在西九龍裁判法院提堂。
海關表示，隨着訪港旅客人數逐步增加，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。
市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。
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