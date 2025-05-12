警一連3日打擊三合會行動　拘129人　檢伸縮警棍、仿製槍及毒品等

警方一連3日在全港打擊暴力罪案及三合會相關活動，並拘捕129人，年齡介乎16至71歲，其中一名被捕人為非法入境者。人員在行動中檢獲約1萬元現金、約6.4公斤懷疑「冰」毒、小量懷疑大麻、15部釣魚機、一支電槍、一支伸縮警棍及一支仿製手槍等。



人員在行動中檢獲的證物。

警方一連3日在全港打擊暴力罪案及三合會相關活動，並拘捕129人。

警方一連3日在全港打擊暴力罪案及三合會相關活動，並拘捕129人。

有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員於5月8至10日，在全港各區展開代號「逸影」（FLOWINGSHADE）的反罪惡行動，以打擊暴力罪案及三合會相關活動。

行動中，人員突擊搜查全港多個罪惡黑點及懷疑非法場所，並以涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「藏毒」、「毆鬥」、「誤導警務人員」、「傷人」、「未經准許而入境及留下」、「違反逗留條件」、「藏有他人身份證」、「無牌售賣酒類飲品」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「盜竊」、「無牌管有槍械」、「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等罪名，拘捕129人，包括2名分別為巴基斯坦及印度籍男童、一名本地男童、34名本地男子、6名本地女子、1名內地男子、47名外籍男子（包括菲律賓、尼泊爾、巴基斯坦、越南、美國、澳洲、墨西哥、南非、尼日利亞、印度、孟加拉及泰國籍）及38名外籍女子（包括韓國、泰國、菲律賓、印度及斯里蘭卡籍），年齡介乎16至71歲。其中一名被捕人為非法入境者。

人員共檢獲約1萬元現金、約6.4公斤懷疑「冰」毒、小量懷疑大麻、15部釣魚機、一支電槍、一支伸縮警棍及一支仿製手槍等。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，人員會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。