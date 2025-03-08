15巴童黨｜警累計拘6人　15至22歲為事主朋友　部分有黑社會背景

網上近日流傳一條約6分鐘的影片，拍攝到有童黨在後樓梯包圍一名女生，多人爆粗辱罵及輪流掌摑女生至少15下。片段曝光後，引起大眾關注。警方昨晚（7日）接獲報案，由旺角警區重案組接手調查，並以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」先後拘捕1男4女。今日警方再拘捕多一名女子，累計6人被捕，包括1男5女，年齡介乎15至22歲。警方今午（8日）3時交代案情，指被捕人為事主的朋友，並非其同學，部分人有黑社會背景。



旺角警區重案組高級督察劉鈞豪表示，相信事主被約10名青少年男女欺凌及襲擊，部分人仍在逃。經初步調查相信，被打少女與施襲者為朋友，她事前與施襲者因為態度及言語等瑣碎事問題起爭執，案發後她沒有再受同樣欺凌行為對待。

一名14歲少女2024年8月於旺角一商場被多人襲擊，事隔半年後報案，警方拘捕6名涉案男女，旺角警區重案組高級督察劉鈞豪交代案情。（翁鈺輝攝）

劉鈞豪稱，影片在半年前拍攝，相信拍攝者為其中一名施襲者。至於為何短片半年後才曝光，有待調查。

他表示，警方對暴力事件零容忍，呼籲市民若遭受暴力對待，應立即向警方舉報相關罪行。「襲擊致造成身體傷害」罪一經定罪，最高可判監3年。

眾人先後掌摑至少15下。（網上影片截圖）

消息指，受襲女生與該批施襲者因打桌球而認識。案發於去年8月，其中一名女施襲者指事主曾講她壞話，相約講數。事主應要求到金雞廣場後樓梯，結果被多人包圍，其間被輪流掌摑。不過事件至本周三（3月5日），因為影片在網上廣泛流傳始被揭發，事主昨日由父親陪同下報案。

其中一名戴口罩女生舉起拳頭，疑似想舉中指笑罵同黨。（網上影片截圖）

該段影片甫開始，可見多人圍著一名少女，其他圍觀人士曾提醒切勿進行直播，以免東窗事發，同時有人高呼：「阿妹，打大力啲，我想睇」、「唔好講咁多，打大力啲算」，其中一名戴口罩女生舉起拳頭，疑似想舉中指笑罵同黨。其間懷疑有人經過後樓梯，一名男生立即用手指放在口旁發出「殊」聲，叫眾人保持安靜，確保無人發現後繼續施襲。

其間懷疑有人經過後樓梯，一名男生立即用手指放在口旁發出「殊」聲，叫眾人保持安靜。（網上影片截圖）

眾人輪流掌摑女生至少15下，同時爆粗辱罵，提及「我阿哥問你一句，你駁10句」、「咁X多嗲」，試圖指控女生，女生表現委屈，一度解釋「你聽我講先啦」、「唔係我喎」，但眾人沒有接納，由於現場環境嘈雜，所以難以聽得清楚內容，未能完全理解事件來龍去脈。

影片事後獲得多名網民轉載，消息稱事發在旺角金雞廣場。《香港01》記者昨晚到金雞廣場視察，發現大廈16至17樓後樓梯的環境，與影片中非常相似。