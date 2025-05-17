Keeta九龍城區外賣員接力罷工 批跨區訂單離譜 若不回應或升級
繼上周六（5月10日）Keeta荃灣區外賣員發起罷工，抗議平台降低單價及推行優先派單機制後，不滿情緒疑持續蔓延。本周六（5月17日）九龍城區外賣員接力發起罷工，數十名外賣員聚集在新蒲崗越秀廣場示威及展示五大訴求，大多與上周罷工的訴求相同，亦有外賣員展示早前獲派發港島跨區孖單，僅得55元報酬，批評平台不合理，要求Keeta正視問題，調整外賣員的待遇。
現場氣氛平靜，但由於人數眾多，警方以外賣員未有事先申請集會為由，要求散去，否則將會被檢控非法集會。外賣員聽從警方指示散去，但仍繼續罷工，並指如Keeta不正面回應，不排除會將行動升級，包括考慮向警方申請集會罷工，估計屆時參與人數或有500人。
今午12時，Keeta九龍城區逾數十名外賣員響應行動罷工，南亞裔及本地外賣員均有參與。他們在新蒲崗越秀廣場外的空地聚集，並手持寫有「大罷工」的單張，上面列明罷工的五大訴求，內容與上周六荃灣區罷工的訴求大致相同。外賣員今日將全面罷工，有人聲言明日亦會繼續罷工。
外賣員表示Keeta持續削減單價，由以往的50多元降至30多元，導致收入銳減，生計嚴重受影響。而且外賣員不滿平台取消九龍城區繁忙時間的額外獎賞補貼，然而其他區域的外賣員卻仍能享有這項獎賞，質疑平台對九龍城區外賣員的待遇不公。
外賣員亦不滿平台經常將兩張完全不順路的訂單合併為「孖單」派予外賣員，甚至有外賣員明明已預約九龍城區的訂單，卻獲派跨區訂單，如不接單則會扣接單率。其中一名九龍城區外賣員展示他曾收到一張港島跨區的「孖單」，報酬為55元，即平約一單僅得20多元。外賣員批評這種做法令他們難以在合理時間內完成送餐，變相降低了其效率和收入。
至於現時搶單制度令競爭過於激烈，外賣員需要在短時間搶單，亦增加了交通意外的風險。他們表示已有不少同業因此發生意外，希望平台檢討這機制。
數十名外賣員在越秀廣場外的空地聚集約一小時，期間有警員到場戒備及維持秩序，氣氛平靜。惟參與人數漸多，警方遂以外賣員未有事先申請集會為由，要求盡快散去，否則將會被檢控非法集會。外賣員聽從警方指示散去，但仍繼續罷工。有南亞裔外賣員指，如Keeta不正面回應，不排除會將行動升級，屆時或考慮向警方申請集會罷工，參與人數或有500人。
上周六（5月15日）荃灣區外賣員罷工