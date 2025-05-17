Keeta九龍城區外賣員接力罷工　批跨區訂單離譜　若不回應或升級

繼上周六（5月10日）Keeta荃灣區外賣員發起罷工，抗議平台降低單價及推行優先派單機制後，不滿情緒疑持續蔓延。本周六（5月17日）九龍城區外賣員接力發起罷工，數十名外賣員聚集在新蒲崗越秀廣場示威及展示五大訴求，大多與上周罷工的訴求相同，亦有外賣員展示早前獲派發港島跨區孖單，僅得55元報酬，批評平台不合理，要求Keeta正視問題，調整外賣員的待遇。



現場氣氛平靜，但由於人數眾多，警方以外賣員未有事先申請集會為由，要求散去，否則將會被檢控非法集會。外賣員聽從警方指示散去，但仍繼續罷工，並指如Keeta不正面回應，不排除會將行動升級，包括考慮向警方申請集會罷工，估計屆時參與人數或有500人。



數十名外賣員在繁忙時間聚集在新蒲崗越秀廣場抗議及展示罷工訴求。（翁鈺輝攝）

今午12時，Keeta九龍城區逾數十名外賣員響應行動罷工，南亞裔及本地外賣員均有參與。他們在新蒲崗越秀廣場外的空地聚集，並手持寫有「大罷工」的單張，上面列明罷工的五大訴求，內容與上周六荃灣區罷工的訴求大致相同。外賣員今日將全面罷工，有人聲言明日亦會繼續罷工。

外賣員手持寫有「大罷工」的單張，上面列明罷工的五大訴求，內容與上周六荃灣區罷工的訴求大致相同。（翁鈺輝攝）

外賣員表示Keeta持續削減單價，由以往的50多元降至30多元，導致收入銳減，生計嚴重受影響。而且外賣員不滿平台取消九龍城區繁忙時間的額外獎賞補貼，然而其他區域的外賣員卻仍能享有這項獎賞，質疑平台對九龍城區外賣員的待遇不公。

有外賣員展示其中一張不合理的跨區訂單。（翁鈺輝攝）

外賣員亦不滿平台經常將兩張完全不順路的訂單合併為「孖單」派予外賣員，甚至有外賣員明明已預約九龍城區的訂單，卻獲派跨區訂單，如不接單則會扣接單率。其中一名九龍城區外賣員展示他曾收到一張港島跨區的「孖單」，報酬為55元，即平約一單僅得20多元。外賣員批評這種做法令他們難以在合理時間內完成送餐，變相降低了其效率和收入。

至於現時搶單制度令競爭過於激烈，外賣員需要在短時間搶單，亦增加了交通意外的風險。他們表示已有不少同業因此發生意外，希望平台檢討這機制。

數十名外賣員在越秀廣場外的空地聚集約一小時，期間有警員到場戒備及維持秩序，氣氛平靜。惟參與人數漸多，警方遂以外賣員未有事先申請集會為由，要求盡快散去，否則將會被檢控非法集會。外賣員聽從警方指示散去，但仍繼續罷工。有南亞裔外賣員指，如Keeta不正面回應，不排除會將行動升級，屆時或考慮向警方申請集會罷工，參與人數或有500人。

上周六（5月15日）荃灣區外賣員罷工

