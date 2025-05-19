有片｜將軍澳怪翁扶手梯伸頸偷聞女子「髮香」　警查天眼拉人

上周三（14日）網上瘋傳一段約10秒長的影片，拍下一名男子於將軍澳新都城二期商場一扶手梯上，將頭傾前、伸頸偷聞前方女子的「髮香」。片主發文稱，事發於當日下午5時15分，當時連續兩次目睹涉事男子做出異常舉止，形容他「刻意伸長頸部、前傾頭部，以鼻尖貼近前方女性髮後不斷嗅聞」，呼籲女士們要小心：「大家女生要認住佢個樣，唔好畀佢揩油啊！ 呢個衰人名副其實喺度『索油』！」。



警方今日（19日）表示，將軍澳警區早前接獲新都城中心保安部通知，一名年約70歲男子在扶手電梯徘徊及企圖接近4名女性，經調查後已於前日拘捕涉案男子。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第三隊調查，警方呼籲曾在相關時間接觸疑犯的市民與調查人員聯絡。



一名男子於將軍澳新都城二期商場一扶手梯上，將頭傾前、伸頸偷聞前方女子的「髮香」。（facebook／將軍澳主場Jenny Hung )

影片可見，事發時一名黑衣女子正乘搭下行扶手電梯，穿短褲及拖鞋的涉案男子，站在她後方上一級，並不斷將頭部向前傾，聞女子的頭髮。惟女事主疑十分專注地滑手機，並未有發現男子的行為。片主稱，男子發現被拍攝亦隨即離開。

男子發現被人拍攝後，隨即離開。（facebook／將軍澳主場Jenny Hung )

片段引起網民熱議，有人斥男子行為變態噁心，「條x街阿叔好變態！」；亦有人表示受驚「嘩….嚇死人」、「好驚呀」、「好恐怖呀！」。另有網民建議報警處理「核突！報警！」，或呼籲「可以的話，幫口喝止個變態佬」。片主亦留言呼籲女生要「認住佢（涉案男子）個樣，唔好畀佢揩油啊！ 呢個衰人名副其實喺度「索油」！」

一名男子於將軍澳新都城二期商場一扶手梯上，將頭傾前、伸頸偷聞前方女子的「髮香」（facebook／將軍澳主場Jenny Hung )

警方表示，將軍澳警區早前接獲新都城中心保安部通知，於5月14日下午5時左右，一名年約70歲男子在新都城商場扶手電梯徘徊，企圖接近4名女性，後來被途人發現並逃離現場。人員與新都城中心保安部保持密切聯繫，經過深入調查及翻查大量閉路電視片段後，鎖定該名男子的身份，並於5月17日在寶琳邨附近將其拘捕。目前，案件正交由將軍澳警區刑事調查隊第三隊作進一步調查。

警方呼籲，若有市民在上述時間內曾經與該男子接觸，請立即聯絡將軍澳警區刑事調查隊第三隊，電話3661-0763。